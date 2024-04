Lute para evitar a gripe aviária com lasers e dançarinos infláveis

As explorações industriais de grande escala e as que criam galinhas poedeiras parecem ser as mais afectadas: dois terços das aves abandonadas pertencem a apenas 30 explorações que contêm um milhão ou mais de galinhas poedeiras. As operações na Turquia, como a do Sr. Berri, também foram duramente atingidas, representando 350 das 481 explorações agrícolas comerciais com casos detectados. As aves são particularmente vulneráveis ​​à infecção, e são mais vulneráveis ​​ao vírus porque muitas fazendas de perus estão no caminho migratório de muitas aves aquáticas selvagens, disse a Dra. Carol Cardona, especialista em saúde de aves da Universidade de Minnesota.

A infecção traz consequências graves.

sob Política federalUma única ave infectada pode exigir o abate ou eliminação de um rebanho inteiro e, em seguida, o descarte das carcaças por meio de compostagem, sepultamento, queima ou derretimento. A lista resultou 90 milhões de aves mortas e mais de 1.100 bandos afetados em todo o país Desde fevereiro de 2022, quando a cepa, a mais mortal até agora nos Estados Unidos, foi detectada pela primeira vez.

Dado que as áreas onde as aves infectadas viveram devem ser desinfectadas e colocadas em quarentena, e porque o repovoamento de um bando leva tempo, a produção pode ser interrompida durante vários meses. Como resultado, o número total de galinhas poedeiras diminuiu cerca de sete milhões de galinhas 2021 para 2023Produzindo menos mil milhões de ovos por ano – e contribuindo para custos mais elevados.

Christian Alexander, 32, que cria galinhas poedeiras em 300 acres de pastagens situadas entre sequoias costeiras e o Oceano Pacífico perto de Crescent City, Califórnia, disse que demorou meio ano até que a capacidade de produção fosse totalmente restaurada depois que a gripe aviária foi descoberta no final de 2018. 2022 .