Wendy Williams teste positivo em caso de hack do COVID-19

Wendy Williams comparece à estréia da nova apresentação em dinheiro do apresentador Spotify x Cash Money de um pequeno documentário no Lightbox em 20 de fevereiro de 2020 em Nova York, Nova York, foto : Ilya S Savinok para Spotify ( Getty Images )

Wendy como você está? realmente um trabalho??

A apresentadora de talk show diurna e veterinária de rádio Wendy Williams testou positivo para uma descoberta do COVID-19.

diverso Relatórios sugerem que, apesar de uma vacinação completa, o diagnóstico de Williams vai atrasar o retorno do outono para a temporada 13, que estava originalmente programada para estrear na próxima semana. Agora, em um esforço para seguir os protocolos de segurança do COVID e dar ao anfitrião indicado ao Emmy um tempo do dia para ficar em quarentena e se recuperar totalmente, a nova temporada começará em 4 de outubro. Uma declaração postada no site oficial do Instagram da exposição Conta, ele explica:

“Enquanto continua com sua avaliação de saúde, Wendy testou positivo no caso de uma descoberta do COVID-19. Para permitir que Wendy fique em quarentena e se recupere totalmente, e para garantir que nossas produções cumpram todos os protocolos SAG / AFTRA e DGA COVID, nós espere começar a décima terceira temporada do The Wendy Williams Show. ”Segunda-feira, 4 de outubro. Enquanto isso, uma repetição será agendada.”

Na semana passada, antes que Williams testasse positivo, o programa anunciou que ela estava passando por “avaliações de saúde”, embora a causa nunca tenha sido identificada.

Wendy está lidando com alguns problemas contínuos de saúde e está passando por avaliações adicionais. A publicação explicou. “Ela não será capaz de completar suas atividades promocionais na próxima semana, mas ela mal pode esperar para voltar em sua cadeira roxa na segunda-feira, 20 de setembro, para a estreia da 13ª temporada.”

G / O Media pode obter comissão

Williams revelou aos fãs que, em 2018, ela foi diagnosticada com doença de Graves, uma doença auto-imune que causa hipertireoidismo ou hipertireoidismo. O show está atualmente em seu hiato de verão programado regularmente, mas deve retornar depois que Williams estiver bem. Após seu retorno, o show também terá uma audiência presencial e exigirá que todos os participantes estejam totalmente vacinados e testará regularmente todos os funcionários, tripulantes e convidados.

Desejo aqui a Wendy uma recuperação rápida e segura.