Alimentação consciente: técnicas e dicas para começar

Esses comportamentos e mentalidades contrastam com a alimentação consciente, o que significa usar todos os seus sentidos físicos e emocionais para experimentar e desfrutar as escolhas alimentares que você faz sem julgamento, disse Lilian Cheung, conferencista e diretora de promoção da saúde e comunicação do Departamento de Nutrição de Harvard. Escola Chan de Saúde Pública, via e-mail.

Ele “surgiu da filosofia mais ampla da atenção plena, uma prática secular usada em muitas religiões”, disse Cheung. “Atenção plena é um foco deliberado nos pensamentos, emoções e sensações corporais de alguém no momento presente.”

As filosofias da alimentação consciente e da alimentação intuitiva se sobrepõem, mas diferem em alguns aspectos essenciais. Enquanto a alimentação consciente significa estar presente para experimentar a comida enquanto a ingere, a alimentação intuitiva se concentra mais em melhorar a relação do indivíduo com a comida e a imagem corporal, rejeitando as mensagens estritas e externas da dieta.

A alimentação consciente se encaixa em todos os tipos de aconselhamento e estratégias alimentares, de peso e de saúde. “É mais fácil de usar para um público maior porque é uma ferramenta que pode ser combinada em vários estilos diferentes”, disse Young.

Esses especialistas alertam que a alimentação consciente não é uma panacéia para questões relacionadas à alimentação ou saúde, mas pequenos estudos sugeriram alguns benefícios da prática, com base em seus aspectos meditativos e capacidades para ajudar as pessoas a distinguir entre sinais de fome física e fome emocional. Algumas pessoas sofreram Perda de peso ou estabilidade ansiedade e redução do estresse, hábitos alimentares normais , alívio de síndrome do intestino irritável e sintomas gastrointestinais, disse Young.

Se você quiser tentar uma alimentação consciente, aqui está o que mais você deve saber sobre como começar e as possíveis armadilhas.

praticando alimentação consciente

O objetivo da alimentação consciente é se tornar mais sintonizado com todos os seus sentidos – visão, olfato, audição, paladar, tato – e pensamentos durante suas experiências alimentares sem distração, disse Theresa T Fong, professora e diretora do instituto educacional. Programa de Dietética na Simmons University em Boston e Professor Assistente de Nutrição na Harvard T.H. Chan School of Public Health.

“Quando eu tomar café da manhã, não pego meu iPad e leio as notícias do dia. Não vou checar meu e-mail sobre isso. Estarei sentado em um lugar tranquilo – pode ser um sofá. Não preciso me sentar à mesa da sala de jantar “, explicou Fong.

Fong caminhou pela CNN durante sua experiência com o café matinal: ela teria notado o som do café sendo fervido, depois o cheiro. Você notará a cor de sua bebida e seu equilíbrio entre creme e café. Em seguida, ela pode se concentrar em se o café em si é tão quente em sua boca quanto a xícara em suas mãos ou a sensação do líquido. Enquanto ela bebe, ela pode notar mentalmente os sabores.

A gratidão é um aspecto e possível consequência da alimentação consciente. Ao aumentar sua consciência de além de si mesmo enquanto come, você também pode pensar sobre “de onde veio a comida, expressando gratidão aos elementos ambientais e às pessoas envolvidas na jornada da comida até o prato”, disse Cheung, editor-chefe da Cheung . fonte de nutrição , que é o recurso online para o Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard TH Chan, com diretrizes científicas para uma vida saudável.

Você pode estar acostumado a usar o telefone, assistir TV ou ler enquanto come, mas pode largar o hábito cortando gradualmente as distrações da hora das refeições. “Se você janta enquanto assiste TV na maioria das noites da semana, pode começar reservando o domingo à noite para comer com atenção? Depois, na segunda-feira, etc.” Cheung disse.

O mesmo vale para aqueles que têm uma agenda lotada, o que dificulta a capacidade de se concentrar apenas na alimentação. Tente praticar a alimentação consciente o máximo que puder, disseram esses especialistas – seja por cinco minutos durante o almoço ou durante cada refeição e lanche, fazer o que você pode fazer é melhor do que nada.

Cheung disse que se você se sentir impaciente ou com vontade de segurar o telefone enquanto come, tudo bem. Apenas observe esses sentimentos, respire fundo e volte a atenção para a refeição. Dê pequenas mordidas e mastigue-as também. Se você comer devagar, é mais provável que saiba quando estiver satisfeito – não recheado – e puder parar de comer.

“Compartilhar uma refeição ou comer lado a lado é certamente encorajador”, disse Cheung, e comer com atenção não significa “comer em silêncio”. Em vez disso, experimente reservar alguns minutos no início da refeição: Sorria para seus colegas sobre sua gratidão pela comida e companhia. outros, e experimente as primeiras mordidas sem falar para se concentrar na experiência de comer. ”

Depois de comer com cuidado por um tempo, a mentalidade pode se aplicar a outras áreas de sua vida. “Isso pode se aplicar a uma vida consciente e a fazer uma coisa de cada vez”, disse Fong. “Vou verificar meus e-mails agora; vou assistir TV mais tarde. Muitas vezes, fazemos tantas coisas ao mesmo tempo que fazemos várias tarefas ao mesmo tempo e não nos importamos com nada.”