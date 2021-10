Astrônomos descobrem um planeta que sobreviveu à explosão de sua estrela

Observatório WM Keck / Adam Makarenko



Nosso sol tem um limite de tempo. Ele chegará ao fim de sua vida em cerca de 5 bilhões de anos a partir de agora. Qual será a aparência de nosso sistema solar após o nascimento do sol? Astrônomos encontraram um sistema solar distante Isso sugere o destino dos planetas em nosso planeta. A Terra provavelmente seria danificada, mas Júpiter pode sobreviver.

uma Um estudo publicado quarta-feira na revista Nature Detalhe de um planeta semelhante a Júpiter em uma órbita semelhante a Júpiter em torno de uma estrela anã branca morta. O sistema está localizado próximo ao centro da Via Láctea, e sua descoberta por meio do Observatório WM Keck no Havaí mostra que alguns planetas em nosso sistema podem continuar a existir mesmo depois que nossa estrela passa por um inevitável acesso de raiva de fim de vida. o futuro distante.

“Esta evidência confirma que os planetas orbitando a uma distância suficientemente grande podem continuar a existir após a morte de sua estrela,” O autor principal Joshua Blackman disse:Pesquisador de pós-doutorado na Universidade da Tasmânia, na Austrália. “Dado que este sistema é análogo ao nosso sistema solar, isso sugere que Júpiter e Saturno podem sobreviver à fase gigante vermelha do Sol, quando ficam sem combustível nuclear e levam à autodestruição.”

Espera-se que nosso Sol passe por alguns estágios quando morrer. Ele se expandirá em uma gigante vermelha, Um estágio que a NASA descreve como “Normalmente é o momento mais violento da vida de uma estrela.” Este é o momento em que a Terra será golpeada, se tornará inabitável e provavelmente será destruída.

Depois disso, o sol assumirá a forma de anã branca como uma estrela morta que irá esfriar e desaparecer. Este é o tipo de estrela que os astrônomos identificaram como um planeta em órbita semelhante a Júpiter. Sobre o que este distante sistema solar e planeta sobrevivente podem ter experimentado.

O co-autor David Bennett da Universidade de Maryland e o Goddard Space Flight Center da NASA sugeriram que a mudança para as luas de Júpiter e Saturno pode ser algo que vale a pena considerar. Isso pressupõe que a humanidade ainda exista. Isso significa que nossas ambições de longo prazo para a vida interplanetária devem incluir uma olhada em algumas das luas tentadoras de Júpiter, como Europa, o alvo da próxima missão da NASA.

Mudar-se para a vizinhança do comprador não resolverá todos os nossos problemas. Como observou Bennett, “… não poderemos contar com o calor do Sol como uma anã branca por muito tempo.”

Algumas pesquisas anteriores, incluindo um O artigo de 2020 descreve um planeta gigante que evitou a destruição Por meio de sua própria estrela, ele mostrou que a sobrevivência é uma possibilidade, apesar das tendências dessas estrelas de aparecerem sob o brilho da glória. Os cientistas ainda estão descobrindo o quão comum ou raro isso é.

O desaparecimento do nosso sol não é um problema urgente para a humanidade, mas não é uma má ideia para o futuro. Uma visão extremamente otimista, inspirada na ficção científica, pode ver uma civilização humana no futuro distante se estender não apenas para viver além da Terra, Marte e até Júpiter, mas por todo o caminho para outros sistemas solares muito antes de nosso planeta se tornar torrado.