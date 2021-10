Um meteoro caiu através do teto do quarto de uma mulher, quase sem acertá-la

Felizmente, uma mulher na Colúmbia Britânica, Canadá, saiu ilesa depois que um meteorito caiu pelo teto de seu quarto e caiu em sua cama, errando-a por pouco.

Reportagem do New York Times Ruth Hamilton, 66, estava completamente adormecida na noite de 3 de outubro quando acordou com o som de uma batida e seu cachorro latindo, e percebeu que estava coberta de escombros de drywall.

Logo, ela encontrou um buraco no teto de seu quarto e pensou que uma árvore poderia ter caído em sua casa e ligou para o 911.

Mas enquanto falava ao telefone com a operadora, ela notou uma pedra do tamanho do punho de um homem entre seu travesseiro.

“Oh, meu Deus”, disse ela ao funcionário, segundo o The Times. “Há uma pedra na minha cama.”

Um policial que chegou ao local especulou que a rocha pode ter vindo de uma construção próxima, onde anteriormente haviam ocorrido explosões devido a obras em uma rodovia. Mas o oficial determinou que não houve explosões naquela noite. O oficial então presumiu corretamente que a rocha de 2,8 libras veio do espaço sideral.

Os pesquisadores mais tarde confirmaram que a rocha era de fato um meteorito de um asteróide e notaram que outras pessoas na área ouviram duas explosões e viram uma bola de fogo voando pelo céu, de acordo com o The Times.

“Parece surreal”, disse Hamilton ao The Times. “Então irei entrar e dar uma olhada na sala, sim, ainda há um buraco no meu teto. Sim, aconteceu.”

Milhões de meteoros viajam pela atmosfera da Terra todos os dias, mas a maioria é pequena e queima rapidamente na atmosfera, enquanto alguns atingem a Terra.

