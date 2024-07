Algarve, Portugal oferece um pedaço de praia paradisíaca à beira de uma falésia

No Algarve, em Portugal, encontrará uma praia-caverna com o seu próprio tecto solar natural. (Foto de Moira McCarthy)

Já havia passado do nascer do sol e lá estava eu ​​a brincar na praia, a saltar em piscinas de ondas, a correr em círculos com os braços estendidos, os estorninhos a voar à minha volta, a luz da manhã filtrando-se lentamente e absorvendo a beleza das falésias e rochas. As formações da praia conhecidas como Praia dos Três Irmas.

Num dia em que costumo estar muito calmo, eu estava sorrindo de alegria.

Assim é visitar o Algarve, Portugal. A paisagem, o mar, as cegonhas (uau!), a história e as diversas formas de aproveitar tudo isso fazem com que seja declarada o melhor destino de praia do planeta.

Viajei para a região do Algarve, em Portugal – a parte mais meridional do país – para uma escapadela no final da primavera. O que descobri foi nada menos que mágico. Aquela brincadeira na praia iluminada pela manhã foi um dia “uau!” momento, mas havia muitos mais.

Como um cruzeiro guiado ao longo da costa com Thalassa Yachts (thalassayachts.com). Cruzamos ao longo da costa até praias e cavernas escondidas com tetos solares criados pela natureza. Mergulhamos no Atlântico quente, mergulhando no céu azul.

Ou visite o Castelo de Silves, um dos castelos mouros mais bem preservados de Portugal. Aprendi mais história ao explorar as colinas, campos e paisagens urbanas da região e vi ninho após ninho de cegonhas majestosas e altas (algo que nunca vi na natureza).

Ou passe a manhã a comprar marisco fresco, produtos e padarias no vibrante mercado de Portimão, onde os gourmets locais não apenas fazem compras, mas conversam durante muito tempo (dois chefs com estrelas Michelin estavam no café quando visitei).

Ou passe o dia na Ilha da Culatra, uma pequena comunidade insular onde se sentirá como se tivesse entrado numa pintura.

Um dos segredos para tornar tudo mais fácil? Os Hotéis Tivoli (tivolihotels.com) estão na região. Dividi a estadia em três, cada uma dedicada à sua vibração e estadia perfeita, além do fácil acesso às experiências disponíveis logo além de sua porta. O Algarve Tivoli tem uma escolha para cada viajante.

Em primeiro lugar, o Tivoli Alvor Algarve Resort é uma escolha familiar com elevados padrões, um sistema tudo incluído (que inclui um voucher para um jantar à beira-mar numa vila piscatória próxima), uma piscina para todas as idades e uma piscina apenas para adultos, um centro infantil vibrante, jardins exuberantes e a poucos passos daquela praia espetacular que visitei no primeiro dia.

Você encontrará muitas famílias lá, mas grupos de golfe e outros hóspedes procuram bons preços, fácil acesso a comida e bebida e um ambiente confortável.

O próximo (e o meu favorito) é o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, uma obra-prima de cinco estrelas escondida numa praia rodeada de falésias. A vista por si só já vale a estadia, mas há mais.

O hotel é um marco; Barcos navegam no mar mantendo a vista o dia todo. Enquanto você se diverte na área da piscina com vista para o oceano ou em um dos muitos restaurantes com vistas épicas (não perca o Sky Bar, não só pela melhor vista que você terá no jantar, mas também por mais – ótimos sushis e coquetéis criativos e deliciosos), uma cidadezinha fofa e linda. A praia (você pode até pular de um penhasco) fica a 10 minutos a pé.

Por último, mas não menos importante, está o Tivoli Marina Vilamora, um hotel de estilo clássico como Miami Beach: olhe para um dos lados do hotel e verá duas grandes áreas de piscina e o seu conjunto PuroBeach, um toque próprio de festa à beira-mar. Espere muita música (às vezes ao vivo), ótimo serviço de bebidas à beira da cama na praia e muita diversão.

Olhe para o outro lado e você estará no coração de uma marina vibrante. Passeando pelo calçadão depois das 23h, passo por bares irlandeses com música alta, um local movimentado de karaokê e famílias tomando sorvete em uma noite quente de verão. (Uma nota: eles adoram a vida noturna do lado da marina. Se você procura uma noite tranquila, reserve um quarto do lado da praia).

Eles estão todos na costa e estou morrendo de vontade de voltar agora – quanto mais cedo melhor. Lugares como Algarve, Portugal e Tivoli? Você me pegou em Pom Dia.