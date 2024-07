Os preços das casas em Portugal continuam a subir, mas o abrandamento observado nos últimos trimestres está a afetar o mercado imobiliário. Tanto os números de vendas quanto os valores de transações caíram, refletindo um mercado em contração.

No início de 2024, previa-se que os preços das casas aumentassem 7%, a taxa mais baixa dos últimos três anos. Ao mesmo tempo, o mercado encolheu, com os números de vendas e valores de transações caindo para o nível mais baixo desde 2020. Estes números foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelou que no primeiro trimestre de 2024 o índice de preços da habitação aumentou 7% face ao mesmo período do ano passado. Esta taxa de crescimento é inferior aos 7,8% do trimestre anterior. Desde meados do ano passado, o crescimento dos preços das casas tem vindo a diminuir gradualmente em cada trimestre.

Um segmento de mercado, especialmente as casas novas, já apresenta uma queda de preços de 0,8%, enquanto as casas existentes subiram 1,1%. Neste período foram vendidas 33.077 casas em Portugal, num total de 6,7 mil milhões de euros. O INE destacou que este foi o menor número de vendas num trimestre desde o segundo trimestre de 2020, início da pandemia da COVID-19. Salvo o período pandémico, é preciso recuar a 2017 para encontrar um trimestre com menos vendas.

O valor total das transacções está a cair apesar do aumento dos preços, reflectindo uma contracção significativa do mercado. No entanto, o comportamento do mercado não é uniforme entre os países. Enquanto regiões como o Norte, Centro e Setúbal ainda registaram crescimento, o Algarve e a Madeira registaram uma quebra superior a 20% nas vendas e no valor das transações.

A Península de Setúbal resistiu melhor à tendência global do mercado. No primeiro trimestre foram vendidas 3.125 casas, mais 1% que no ano anterior, com o valor da transação a subir 5%, totalizando 630 milhões de euros. No Norte, o número de vendas manteve-se quase inalterado, mas o valor das transações aumentou cerca de 5%, atingindo quase 1,7 mil milhões de euros, o que representa 25% do mercado imobiliário residencial.

Em Lisboa, apesar da queda de 5% nos números de vendas, os aumentos de preços permitiram um aumento de quase 1% no valor total das transações, para mais de 2,1 mil milhões de euros, quase um terço do total nacional. Em contrapartida, o Algarve sofreu um declínio significativo. O número de vendas caiu mais de 25%, atingindo o nível mais baixo desde o início da pandemia, e o valor das transações caiu cerca de 22% para 733 milhões de euros, o valor mais baixo em três anos. Na Madeira, o número de vendas caiu mais de 22% e o volume total de transações caiu quase 18%, para 160 milhões de euros.