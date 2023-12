Terras da Comporta coloca Lisboa no mapa do golfe

A estrada que vai do Alcázar do Sal à Comporda para oeste é perfeita para a atenção de um golfista. Depois de sair da autoestrada A2, uma hora a sul de Lisboa, a pitoresca capital de Portugal, há um troço de cerca de 32 quilómetros na N253 onde não há nada além de areia e pinheiros mansos do Mediterrâneo. Esta estrada tranquila pode não ter um campo de golfe, mas o que há deixará os fãs de Pinehurst, Sand Valley, dos melhores campos de charneca de Londres e do Melbourne Sandbelt tontos de antecipação.

À direita, o areal não se estende muito antes de encontrar as margens do estuário do rio Sato. À esquerda, no entanto, continua por 40 quilômetros sem nada além de algumas trilhas de terra, linhas de limite e campos irrigados circularmente.

Este é o tipo de golfe que os arquitetos imaginam. Com 300.0000 acres de terra, mais ou menos, para jogar, um verdadeiro otimista poderia sonhar em construir 1.500 campos com duração regulamentar. Isso pode parecer um pouco opressor, mas certamente há espaço para um resort mais administrável no estilo Pinehurst, com 10 jogadores de 18 buracos e um percurso curto. Mesmo uma propriedade como Bandon Dunes, com cinco campos de 18 buracos e dois campos de curta duração, serve para iniciantes.

O arquitecto de campos de golfe David McClay Kidd foi seleccionado para projectar as Terras da Comporta em 2008, mas uma série de atrasos e obstáculos impediram a conclusão do projecto até este ano. (Foto: James Hogg)

No entanto, como tantas vezes acontece, as regulamentações ambientais superarão os piores devaneios. Antonio Lacerta, diretor executivo da Visit Alentejo, uma agência governamental que promove o turismo a leste e a sul de Lisboa, diz que as terras em redor da Comporta são maioritariamente uma reserva agrícola nacional ou, mais significativamente, uma reserva ecológica nacional – uma classificação de conservação europeia que a torna virtualmente intocável.

No entanto, foi aberta uma excepção para o campo Dunas de David McClay Kidd, que abriu em Outubro e já é o melhor campo de Portugal.

“As Terras da Comporta são reconhecidas no âmbito do Plano Estratégico Nacional do Turismo”, afirma Lacerta. “É do interesse nacional e, portanto, sujeito a dispensa especial”.

A primeira empresa a usufruir desta isenção em meados da década de 1990 foi um dos maiores bancos do país – o Banco Espírito Santo – cuja origem é a muito rica e influente família Espírito Santo.

O arquiteto inglês Donald Steele foi contratado para criar um roteiro que ajudaria o projeto a obter as licenças necessárias. No entanto, demorou cerca de uma década para que fossem publicados, e Steele, então com cerca de 60 anos, mais ou menos se aposentou da elaboração de currículos.

Assim, em 2008, a família do Espírito Santo contratou McClay Kidd, que morava a uma curta distância de Londres e foi considerado o melhor arquiteto de campos da Europa depois que seus projetos em Bandon Dunes, Nania e Queenwood receberam ótimas críticas.

McClay Kidd diz: “Eu ainda estava em Inglaterra, por isso estava entusiasmado por ter um projecto na Europa que tivesse o calibre de Bandon. O estádio da Comporta era quase tão bom. Eu tinha um piso incrível – arenoso e imaculado. A única coisa que o que não tinha era vista para o oceano.”

O escocês e a sua equipa trabalharam no curso durante um ano, entre 2008 e 2009, antes de a recessão global chegar. A economia portuguesa, fortemente prejudicada pelo bem-estar financeiro do Espírito Santos, recuperou dinamismo suficiente para retomar as operações em 2012, mas dois anos depois o Banco Espírito Santo e a empresa não financeira da família Riofort, a Rioforte, atingiram novamente o desastre. desabou. A família pediu falência com mais de US$ 8 bilhões em dívidas. Ricardo Salgado, chefe da família e presidente executivo do banco, foi detido sob fiança de 3 milhões de euros sob acusação de fraude e branqueamento de capitais. Salgado acabou por ser condenado por 65 acusações e, em março de 2022, foi condenado a seis anos de prisão.

O solo arenoso do litoral português fez das Dunas um local ideal para a construção de um campo. (Foto: James Hogg)

O imóvel da Comporta foi propriedade da Vanguard Properties durante quatro anos. Fundada em 2017 pelo investidor franco-suíço Claude Berta e pelo empresário português José Cardoso Botelho, a Vanguard tornou-se rapidamente no maior promotor imobiliário de Portugal e, em 2018, abordou McLay Kitt sobre a renovação do campo de golfe. Mal conservado, cresceu exponencialmente nos anos desde que seu designer foi visto pela última vez.

Embora agora resida em Bend, Oregon, McClay Kidd estava ansioso para trabalhar no projeto para ver o que sabia sobre o curso que projetou há 10 anos. Mas se a recessão e o declínio do proprietário original não foram suficientes para esmagar a Comporta, a COVID-19 irá garantir o seu desaparecimento.

Estar baseado em Oregon dificultou inicialmente a chegada de McClay Kidd a Portugal em termos logísticos, mas a Vanguard usou a sua influência para facilitar a entrada no país. “Tenho estado lá com muita frequência”, diz McClay Kidd, que fez 10 ou 11 viagens, ficando uma semana de cada vez. Sua equipe sediada nos EUA não pôde acompanhá-lo, então Conor Walsh, ex-designer de um escritório de arquitetura na Inglaterra, formou sua própria empresa de construção de cursos.

Walsh, que fez parte da equipe que trabalhou no campo em 2014, passou cinco meses no local, remodelando cada borda e reconstruindo a borda de cada bunker. “Nenhum de nós voltou para casa durante a construção”, diz ele. “Foi difícil, mas estar novamente envolvido com a Comporta foi um grande desejo realizado. Senti ali uma verdadeira paz. De todos os cursos em que trabalhei pelo mundo, o Tunas destaca-se.

O campo foi inaugurado oficialmente em 5 de outubro, quase 25 anos após o início do projeto, quando McClay Kidd acertou o tee inicial alto e saiu antes de acertar a segunda bola a 270 jardas do meio. Embora Dunas fosse provavelmente um tema, alguns assuntos tiveram que esperar um quarto de século. Como a topografia e o terreno são semelhantes, pode-se facilmente cair em Sandhills da Carolina do Norte ou perto de Pine Valley.

Embora os greens sejam grama rasteira e torta, o campo está totalmente semeado de festuca. No início deste ano, o diretor de golfe Rodrigo Ulrich e o superintendente João Machado viajaram para Washington para jogar no Gamble Sands, cujos fairways e greens de festuca estão entre os melhores da América. “Estivemos lá cinco dias e aprendemos muito sobre esta erva que conhecíamos muito pouco em Portugal”, afirma Ulrich. “Procurámos como gerir melhor as temperaturas mais elevadas para criar as condições firmes que desejamos nas Terras da Comporta.”

Um novo traçado não criará um destino, mas Dunas ajudará a tornar Lisboa numa verdadeira cidade de golfe. O Algarve, na costa sul do país, tem agora mais de 30 campos e tem sido um refúgio popular de inverno e primavera para os golfistas britânicos. Capital. Além do Dunas, as Terras da Comporta acrescentam um segundo campo – Torre – com inauguração prevista para 2025. Projetado por Sergio Garcia, está sendo construído pela Walsh Company em terreno originalmente reservado para o projeto Tom Fazio, de 27 buracos. Antes da Ryder Cup ser eliminada pelo Le Golf National em Paris.

O desenvolvimento do layout de Fazio foi interrompido após o resultado, com a Vanguard optando por contratar o campeão do Masters de 2017. As habilidades de design do espanhol são em grande parte desconhecidas – ele foi consultor do TPC San Antonio em 2009 e 2010 e tem alguns outros projetos em andamento – mas o local em Dunas é único, então as expectativas são razoavelmente altas.

Uma hora ao norte da cidade estão West Cliffs de Cynthia Ty McCurry, Praia de El Rey de Cabal Robinson, Dunas de Oitavos de Arthur Hills e Benha Longa de Robert Trent Jones Jr. Chev Ballesteros projetou o doce Royal Obitos pouco antes de sua morte, e a Quinta do Peru de Rocky Roquemore é um belo passeio. O arquiteto inglês Frank Benning traçou o curso original em Arroira em 1972, enquanto Donald Steele e seu jovem parceiro Martin Ebert (agora Mackenzie e Ebert) adicionaram um segundo curso em 2000. A icónica Herdade do Pinheirino Silva, desenhada pelo arquitecto português Jorge Santana, reabrirá em 2024 após anos de mudanças de propriedade e outras complicações. Pode ser negada a Fazio a oportunidade de construir o campo na Comporta, mas ele é um designer português (juntamente com o filho Logan, falecido em agosto de 2022), 20 minutos a sul da CostaTerra, uma propriedade privada do Discovery Land.

E Tróia, é claro. O design de Robert Trent Jones Sr. tem sido um dos campos mais populares do continente desde a sua criação, há quase 45 anos, e embora o seu padrão de cuidado tenha diminuído nos últimos anos, o traçado continua a ser uma volta espectacular através dos pinheiros e das colinas em o lado norte. Fim da Península de Tróia, cerca de 15 minutos a norte da Comporta.

A dez minutos a sul da vila encontra-se um empreendimento de 3.500 hectares nas Terras da Comporta, que, além de dois campos de golfe, é um resort de uso misto com quatro hotéis Vanguard de cinco estrelas planeados. Com edifícios com energia líquida zero, estação de tratamento de água própria, 80% da sua energia produzida por sistemas solares fotovoltaicos e uma pontuação negativa de CO2, será o resort mais ecologicamente consciente do mundo, segundo José Cardoso Botelho.

Embora não seja Nova Iorque, Chicago, Melbourne, Londres, Edimburgo, Paris ou a Península de Monterey, Lisboa está a tornar-se um destino sério para os golfistas americanos visitarem. John F. de Nova York. O tempo de voo do Aeroporto Internacional Kennedy para Bandon Dunes é cerca de uma hora a mais do que o tempo de voo de Nova York para Portland.

“Não são nem quatro horas de viagem quando você chega lá”, diz McClay Kidd. “Há também um vôo direto de São Francisco. As estradas são boas, a comida é ótima, a hospitalidade é incrível e é barato como batatas fritas. Hotéis, alimentação, gasolina e aluguel de carro custam menos do que nos EUA, e você Estamos pagando entre US$ 100 e US$ 150 por partidas de golfe, US$ 400. Não -US$ 450. Acho que Portugal é um país desconhecido em um continente de primeiro mundo. É um lugar incrível. “Lisboa tem um potencial incrível para viagens de golfe. E a Comporta pode ser zero.