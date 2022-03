Alerta de negócio da Dell: PC para jogos Alienware Aurora RTX 3070 por US $ 1.499,99

Este acordo apareceu esta semana na Dell. Obtenha o PC para jogos Alienware Aurora RTX 3070 equipado por apenas US$ 1.499,99. É facilmente capaz de vencer praticamente qualquer jogo até 4K e é muito mais barato do que a maioria dos consoles de jogos RTX 3060 ou Ti! Se você está procurando outras opções, também existem configurações de RTX 3080 e RTX 3060 à venda.

Computador Alienware Aurora R10 RTX 3070 por US$ 1.499,99

Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3070 PC com 16 GB de RAM, 512 GB SSD ser visto na Dell Home

Esta é a primeira vez que vimos um PC para jogos Alienware Aurora com um RTX 3070 com preço inferior a US $ 1.500. A RTX 3070 é mais potente que a placa de vídeo mais rápida da geração anterior, a RTX 2080 Ti. Esta é a placa a ter se você quiser aumentar as taxas de quadros de 144Hz ou configurações muito altas (ou ambas) até 1440p. É poderoso o suficiente para lidar com a maioria dos jogos em 4K também. Ele está emparelhado com ótimas especificações, como um processador AMD Ryzen 7 5800 com refrigeração líquida, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB.

Computador Alienware Aurora R10 RTX 3080 por US$ 2.199,99

PC para jogos Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 9 5900 de 12 núcleos RTX 3080 com 16 GB de RAM, 1 TB SSD ser visto na Dell Home

A RTX 3080 é muito mais poderosa que a melhor placa de vídeo da geração anterior, a RTX 2080 Ti, e é a melhor placa de vídeo recomendada para jogos em 4K. A RTX 3080 Ti e a RTX 3090 são as únicas placas (muito ligeiramente) mais poderosas, mas custam centenas de dólares a mais. O RTX 3080 está emparelhado com uma CPU AMD Ryzen 9 5900, que é um dos melhores processadores que você pode obter no momento, seja para jogos ou para fins de estação de trabalho. Também é atualizado com refrigeração líquida. O dispositivo está pronto para sair da caixa com 16 GB de RAM DD4-3200 MHz e SSD M.2 PCIe NVME de 1 TB. Não se preocupe, mesmo a fonte de alimentação é boa com uma ampla classificação de 1000W.

Computador Alienware Aurora R10 RTX 3060 por US$ 1.319,99

Use o código: 50OFF699 PC Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3060 com 16 GB de RAM, 512 GB SSD Use o código promocional “50OFF699” 27% de desconto US$ 1.799,99 ser visto na Dell Home

RTX 3060 não é desleixado; Seu desempenho supera o RTX 2060 SUPER e quase iguala o RTX 2070 SUPER em alguns jogos. Ele lidará facilmente com todos os seus jogos com uma resolução de até 1440p. Se for tudo o que você precisa, você ainda economizará quase US $ 200 em comparação com o preço da configuração do RTX 3070. Ele é emparelhado com um processador AMD Ryzen 7 5800, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB.

Novo computador para jogos Alienware Aurora R13 2021/2022

Chamado não oficialmente de “R13”, o novo PC para jogos da Dell tem várias melhorias estéticas, de qualidade de vida e de desempenho em relação aos seus antecessores. Olhando para o futuro, o Alienware Aurora R13 é o primeiro computador Alienware a vir com o mais recente processador Intel Alder Lake de 12ª geração. Isso é emparelhado com uma placa-mãe baseada em Z690 que aceita RAM DDR5. Isso prova que a RAM DDR5 está realmente disponível. Suas opções de placa de vídeo também são ótimas; Escolha sua placa de vídeo da série RTX 30, desde a RTX 3060 Ti até a RTX 3090, às suas próprias custas, é claro. Talvez a melhor notícia? De acordo com o site da Dell, essas configurações serão lançadas no início de março.