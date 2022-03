Os gadgets não tecnológicos favoritos do The Verge

Vamos admitir – a maioria, se não todas, as pessoas que trabalham aqui na A beira Um fã de gadgets inteligentes. Mas, embora a maioria desses gadgets tenha temas tecnológicos – fones de ouvido, smartphones, laptops, alto-falantes, todos os outros equipamentos eletrônicos com os quais gostamos de brincar – também existem alguns gadgets realmente interessantes, divertidos e úteis que temos. Você geralmente não considera isso uma tecnologia em si.

Então, para este artigo, pedimos aos funcionários que criassem seus gadgets não tecnológicos favoritos – coisas que não têm Bluetooth, Wi-Fi ou um aplicativo. É certo que algumas de suas descobertas ficam na fronteira entre tecnologia e não-tecnologia – onde, digamos, as máquinas de café expresso pertencem? Mas ei, não vamos ser minuciosos. Aqui estão os utensílios de cozinha, utensílios domésticos e itens pessoais que mais prezamos.

Utensílios de cozinha

Passei muito tempo falando sobre comprar uma máquina de café expresso doméstica, mas finalmente consegui há alguns anos, e o único arrependimento que tenho é não ter comprado uma máquina de café expresso tão cedo. Eu amo minha máquina de café expresso. Não é ótimo, o que é bom para mim. Meu modelo tem um moedor embutido, que mantenho com um Olympia Coffee Big Truck. É simples, confiável, fácil de cuidar e faz um café expresso consistentemente bom. Eu tenho usado quase todos os dias por três anos, e ainda está forte. Minhas habilidades de arte com leite são incompletas, mas isso é comigo, não com o Barista Express. – Alison Johnson, revisor

No ano passado, me apaixonei pela linha de cafeteiras de gotejamento V60 da Hario. Mas eu não consegui um de seus potes até o Natal passado, e é grande o suficiente para fazer duas (ou até três, todas de uma vez) xícaras de café de uma só vez. Você coloca um filtro de papel no funil de plástico em cima, despeja um pouco de água e depois levanta o funil para despejar sua deliciosa bebida da jarra de vidro.

Eu não diria que é tão simples quanto usar uma cafeteira autônoma ou mesmo uma Aeropress, e você deve estar preparado para usar a balança se quiser obter a proporção de café e água na medida certa. Mas se você é alguém que adora o ritual de fazer café e quer algo um pouco mais barato que o Chemex, o V60 é uma ótima pedida. – John Porter, repórter



Batedeiras KitchenAid É conhecido por sua confiabilidade e beleza clássica, mas, para meu dinheiro, seu maior benefício é o sistema de fixação. E não há nenhum acessório que eu ame mais do que o Fresh Prep Slicer, que me permite transformar rápida e facilmente um bloco de queijo de 2 quilos em uma cobertura fácil para nachos, caçarolas e muito mais. Se você costuma transformar grandes quantidades de vegetais, queijo ou qualquer outra coisa em pedaços pequenos e ainda está usando seu triturador de caixa padrão para fazer isso, faça um favor a si mesmo e pegue este acessório – se você tiver KitchenAid, Está.

A desvantagem desta ferramenta é o preço. Na verdade, é bastante razoável para o grupo Fresh Prep; Eu tenho o meu à venda por cerca de US $ 40 (eles vêm com trituradores grandes e pequenos, além de um triturador que tenho certeza que nunca usei). Mas não há como contornar o fato de que está preso a um liquidificador de US $ 300 que muitas pessoas não usam com frequência suficiente para justificar a quantidade de espaço no balcão que ocupa. Se você já tem um, vale a pena adicionar um triturador ao seu arsenal. (E se você não fizer isso, já existem Versões artesanais estão disponíveis na Amazon. Não posso falar sobre a qualidade deles, mas você deve pelo menos manter seu polegar a salvo da mordida de um ralador de caixa.) — Mitchell Clark, redator de notícias

Eu adoro minha panela de arroz Zojirushi Micom. Não deixe o arroz de molho por 30 minutos antes de cozinhar e não se esqueça de raspar os pedaços de arroz queimados do fundo da panela. Você sabe o que eu gosto de fazer? Lavar o arroz na noite anterior, apertar o botão de horário do Zojirushi e acordar com uma panela de arroz perfeitamente cozido que fica quente até que eu esteja pronto para comer. Posso cozinhar até 5,5 xícaras por vez, o que é excelente para fazer arroz frito no dia seguinte. Ele pode lidar com vários tipos de arroz – marrom, branco, grão longo, grão curto, você escolhe. Eles são até bons em fazer aveia e mingau. Inferno, ele poderia fazer qualquer coisa que uma panela de pressão pudesse fazer. Eu posso cozinhar ovos, assar bolo, fazer sopa e cozinhar legumes com esse garoto. Eu me gabei de ter uma calça Zojirushi chique com várias configurações, mas há muitas opções acessíveis que também ocupam menos espaço do que um Instant Pot. como ela canta Brilha Brilha Estrelinha Eu quando terminar de cozinhar. Você não pode amá-lo? – Victoria Song, revisor



Ferramentas domésticas

Sim, é uma chave de fenda. Sim, eu sei que você pode comprar chaves de fenda (mesmo chaves de fenda de montagem multi-bit) de qualquer número de marcas. Eu tenho cinco diferentes na minha bancada! Mas uma vez que conheci a MegaPro, Eu sabia que nunca precisaria comprar um sexto.

Leve e resistente, a alça é confortável, a catraca é fácil de mudar a direção da catraca com uma mão, com um eixo longo e estreito que alcança mais longe e mais confiável do que outros drivers, e um armazenamento de migalhas oculto agradável de abrir sob sua rotação copo na ponta. Os bits de dupla face que não precisam ser pressionados ou espremidos para fora deste botão e eixo são longos o suficiente para caber em minhas extensões de acionamento de impacto ou até mesmo em um acessório de ângulo reto. Eu nunca toquei no corte quadrado, mas tem uma boa mistura de Philips, Torx e Flat. Oh, olhe para isso – eles estão vendendo também Versão “automática” Ele terá 12 bits de 1 polegada de um lado e uma extremidade magnética para prender aos parafusos. Parece que vou substituir meus outros drivers pelos seguintes drivers. – Sean Hollister, editor sênior de relatórios

Mini pás utilitárias dobráveis ​​não parecem muito úteis até que você possua um pequeno de dois lugares que fica preso na lama com uma regularidade chocante. Depois de muitas manhãs de neve tentando tirar meu carro do estacionamento com tudo o que tinha nele, decidi que era hora de explorar minhas opções. Vender meu carro por um veículo que faz mais sentido e é mais adequado para os invernos do meio-oeste estava fora de questão. No entanto, um mini balde que desmorona facilmente para armazenamento e me permite salvar rapidamente meu carro da neve ou da lama é um bom compromisso. – Caitlin Hutton, Diretora de Social Media E-Commerce

Cinco anos atrás, tive que comprar uma serra dobrável como pré-requisito para me juntar à equipe de busca e salvamento com a qual me voluntariei. Antes disso, eu sempre considerei a machadinha uma ferramenta mais versátil para atividades ao ar livre, algo que eu poderia usar para bater na madeira até que meus braços inevitavelmente cansassem e quase se desviassem depois de menos balanços do que eu admitiria. Isso mudou quando comprei a serra dobrável econômica da Bahco.

Naquela época, fiquei fascinado pelo pequeno dispositivo. A lâmina serrilhada de 7 polegadas se dobra facilmente na alça e vira em um instante, permitindo que eu destrua tudo, de madeira a plástico, sem ter que pegar ferramentas adicionais. Descobri que é mais rápido e eficiente do que um machado, e não preciso me preocupar com minha precisão ser menos do que ideal, já que não o balanço. Ele ainda tem uma trava de segurança conveniente na alça, para que eu possa colocá-lo em minha mochila e não ter que me preocupar em rasgar minhas luvas, minha cara jaqueta de chuva e o resto do meu equipamento de busca e resgate. É uma ferramenta legal para uma era mais civilizada, e estou aqui para isso. — Brandon Widder, editor de comércio

Eu não sou uma pessoa de ferramentas ou uma pessoa de facas, mas tenho um amor descarado pela minha multiferramenta Leatherman Wave Plus. Ganhei de presente de aniversário da minha esposa há alguns anos e desde então tem sido usado quase todos os dias.

Há mais ferramentas do que eu realmente preciso (18 no total), mas a faca de trava reta (excelente para abrir caixas de papelão), alicates de bico fino e chaves de fenda pequenas são o que eu uso o tempo todo. Esteja eu desembalando as chegadas semanais da Amazon, Target e Walmart ou instalando um novo interruptor de luz inteligente na minha parede, o Leatherman é sempre a ferramenta número um que recebo para fazer o trabalho.

Também é uma ótima ferramenta de inquietação quando estou sentado na minha mesa – é realmente satisfatório desdobrar e fechar com frequência. Apenas tome cuidado para não apertar os dedos ao fazer isso, como eu fiz e provavelmente farei novamente no futuro. – Dan Seifert, editor-chefe adjunto



propósitos pessoais

Em um ponto ou outro, se você viver o suficiente, é muito provável que precise de óculos de leitura. Cheguei a este ponto – com muita relutância – há alguns anos. Quando percebi que estava olhando muito mais do que era saudável para mim, aceitei meu destino e comprei um par de óculos de leitura. Mas isso levou a um novo problema – eu ficava perdendo as coisas, esquecia de colocá-las na minha bolsa ou as deixava em táxis. Eu até consegui um par de leitores ThinOptics.

Eles não podem tecnicamente ser chamados de óculos porque são feitos de plástico. E eles não têm fones de ouvido. Eles ficam no seu nariz como se fossem especificações de Ben Franklin. Mas ele se dobra em uma pequena bolsa plana com um pequeno chaveiro que eu posso pendurar na minha bolsa. Então, quando deixo meus óculos em casa, sento neles acidentalmente ou (como antes) os deixo no metrô, sei que sempre tenho uma maneira de ler meu smartphone Pixel ou a tela do meu Mac Pro sem passar o dia em um estrabismo desesperado . — Barbara Krasnov, editora de revisão

Ouça, corte as unhas a cada poucos dias. Por que não obter a melhor experiência de cortador de unhas que você pode obter? Feitos de aço, os cortadores Kiya da marca japonesa fazem cortes bonitos e limpos, e a manga de plástico coleta a maioria dos seus enfeites. Mantenha os dedos arrumados! – Kevin Nguyen, editor de recursos

relógio tradicional

Existem alguns gadgets e itens não técnicos que eu amo, como relógios. Enquanto meu pequeno grupo permanece modesto e livre de qualquer extravagância de luxo, não posso deixar de pensar, ler ou mesmo escreva sobre horas. Relógios tradicionais são principalmente um gadget desnecessário nos dias de hoje, mas é uma das minhas maneiras favoritas de acessórios para o que estou vestindo ou como me sinto. Admiro o artesanato e o design de todos os tipos de relógios e a maneira como alguns contam histórias divertidas ou obtêm algo de mim.

Minha Ouro G-SHOCK? quando não é Sentado ao meu lado na minha mesa Para bater o relógio, é o que eu uso com uma jaqueta jeans preta e um par de sapatos Dr. Martens se eu quiser me sentir glamourosa. Meus outros dois G-Shocks e meio (às vezes uso minha esposa Aniversário do Bebê G. Pikachu)? Admiro sua tenacidade e seu olhar errante. Minha Seiko SKX013? É o primeiro mergulhador robótico “real” que não é muito grande no meu pulso fofo e tem tantos designs quanto a quantidade de tiras da OTAN que eu jogo nele (embora eu muitas vezes fique com o preto). 15 USD Casio F-91W? É muito modesto, mas contém história notória. Sessenta do século passado, minha mão vento Reedição Timex Marlin? Eu curto seus números de meados do século, e eles me lembram alguns relógios clássicos da Timex que meu pai possuía e deixou para trás.

Os relógios podem não ser mais necessários, mas são compras inúteis que continuam me trazendo anos de alegria e valor sentimental. – António C Di Benedetto, escritor comercial