Uma companhia aérea portuguesa vai expandir-se para a América do Norte no próximo ano com novas rotas para três grandes cidades.





A Azores Airlines vai lançar novas rotas do Porto para Boston, Nova Iorque e Toronto no verão de 2024, confirmou a SATA Group, empresa-mãe da companhia aérea. Viagem + Lazer.





Cada uma das novas rotas será atendida por um Airbus A321neo, com serviço semanal a partir de 1º de junho de 2024 para Toronto, 3 de junho de 2024 para Nova York e 4 de junho de 2024 para Boston. feitoria Aviationweek. com rrelatado.





A Azores Airlines opera voos dos Açores para a América do Norte, embora o site tenha referido que esta é a primeira vez que o avião parte de Portugal Continental.

Em junho de 2023, a Azores Airlines anunciou que tinha transportado mais de um milhão de passageiros, um recorde para esse período, e a companhia aérea espera que a procura continue ao longo do ano. De acordo com a postagem no blog da empresa.

O site de viagens Hopper compartilhou anteriormente uma análise Viagem + Lazer Considerar destinos como o Porto pode ajudar os viajantes a economizar muito dinheiro em passagens aéreas.

“Os viajantes podem encontrar ofertas em destinos em toda a Europa, mudando de destinos caros e populares para o caminho um pouco batido”, um tremonha O porta-voz compartilhou em uma declaração ao T+L. “A passagem aérea para Veneza, Munique, Amsterdã e Nápoles custa em média US$ 1.400 por passagem, em comparação com viagens para Reykjavik, Dublin e Porto a US$ 1.000 ou menos por passagem. Flexibilidade em seu objetivo compensa!