A disputa da DirecTV com Tegna deixa muitos incapazes de assistir aos jogos dos campeonatos da NFL e SEC

Uma disputa entre DirecTV e Tegna, que possui várias afiliadas da NBC e CBS, deixou muitos fãs impossibilitados de assistir aos jogos da Semana 13 da NFL no domingo, depois de também afetar o jogo do campeonato SEC de sábado entre Georgia Bulldogs e Alabama Crimson Tide. Há divergências entre as empresas sobre o preço que a Tegna quer que a DirecTV pague pela transmissão de seus canais.

Tegna se recusou a permitir que a DirecTV transmitisse suas 66 estações em 52 áreas metropolitanas na quinta-feira, de acordo com um comunicado de imprensa da DirecTV. O fracasso das empresas em chegar a um acordo para estender seu acordo de transporte afeta 5 milhões de clientes da DirecTV, de acordo com vários relatórios.

“É decepcionante, mas certamente não surpreendente, que a Tegna seja apenas a mais recente empresa a perpetuar o status quo para as emissoras americanas, usando exclusividade regional e blecautes para extorquir taxas cada vez maiores para programação que permanece gratuita no ar.” Rob Thune, diretor de conteúdo da DirecTV, disse em comunicado na quinta-feira.

“Apesar de meses de esforços, a DirecTV recusou-se a chegar a um acordo justo e baseado no mercado com a Tegna”, disse Tegna em comunicado, de acordo com vários relatórios. “Instamos a DirecTV a continuar negociando conosco até que seja alcançado um acordo que devolva nossas estações aos seus clientes.”

Esta não é a primeira vez que os canais a cabo desaparecem em 2023 e afetam os fãs de esportes: em 1º de setembro, a ESPN e outros canais de propriedade da Disney foram desativados para assinantes de TV a cabo Charter Spectrum devido a uma disputa de transporte. ESPN2, SEC Network, ACC Network e ESPNU estavam entre os outros canais esportivos afetados. Horas antes da estreia da temporada de “Monday Night Football”, a Disney chegou a um acordo com a Charter que restaurou os canais para 14,7 milhões de lares.

A escalação da NFL de domingo na CBS e NBC inclui o Denver Broncos contra o Houston Texans e “Sunday Night Football” com o Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers.

