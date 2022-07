Imagens Getty



James Harden vai renovar com Philadelphia 76ers Em um contrato de dois anos com uma opção de jogador na segunda temporada, de acordo com shrnia do sol. Combinado Representar Ele cortou seu salário em US$ 15 milhões em relação ao salário máximo de US$ 47,3 milhões que ele poderia ganhar com sua opção de jogador para a temporada. Harden chegou à Filadélfia em um prazo de troca na última temporada em um grande acordo com Redes do Brooklyn Para Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e fotos de grupo.

Enquanto sua passagem pela Filadélfia começou bem, a temporada terminou de maneira muito decepcionante para o ex-MVP. Sua explosão parece tê-lo deixado depois de lidar com lesões e mau condicionamento no Brooklyn, e na derrota da equipe na última temporada para calor de MiamiHarden tentou apenas dois chutes no segundo tempo, já que 76 foram eliminados de sua casa. Dada a sua idade (33 em agosto), muitos especularam que Harden não tem mais garantia de um contrato significativo.

Ele ainda está recebendo um, mas o corte salarial que ele aceitará dará aos 76ers a flexibilidade de que precisam para assinar mais cedo. mísseis Fellow PJ Tucker na Exceção de Nível Médio para Não-Contribuintes e Exceção Semestral da Danwell House Jr.. Muitos jogadores de grandes jogos falam sobre sacrificar dinheiro para ganhar. Harden já está fazendo isso aqui.

Claro, também ganha um ano extra de segurança financeira com esta opção de jogador. Os Nets e os Rockets ofereceram extensões de longo prazo a Harden, mas ele recusou em ambas as frentes. Isso permitiu que ele chegasse aos 76ers e, à medida que seu valor caía, manter um contrato de vários anos com um pequeno desconto mitigou alguns dos riscos de mais perdas.

Os 76ers esperam que Harden possa evitar essa desaceleração um pouco mais. Com Tucker e House se juntando a um time que já tinha o indicado a MVP Joel Embiid, a superestrela Therese Maxi e o atual jogador do Max Tobias Harris, um Harden saudável ainda pode ir aos playoffs. Os 76ers têm uma janela de título encurtada na frente deles. O acordo de Harden os ajuda a maximizá-lo.