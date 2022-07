Relatório e destaques do Grande Prêmio da Áustria 2022 FP1:

O campeão mundial Max Verstappen estabeleceu um ritmo impressionante no treino de abertura do Grande Prêmio da Áustria, à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e George Russell, da Mercedes, na Red Bull. Sendo o fim de semana de Sprint, o TL1 ganhou cada vez mais importância na Áustria, já que eram apenas 60 minutos do circuito que as equipes teriam que preparar seus carros para o fim de semana, com a qualificação ocorrendo no final da tarde, às 17h locais. Verstappen registrou 1m 06.302s em superfícies macias, 0,348 segundos à frente de Leclerc, com Russell recuando meio décimo, antes de o piloto da Red Bull voltar sua atenção para longas distâncias com pneus mais macios para coletar dados para a Sprint no sábado. Lewis Hamilton conseguiu uma vitória da Mercedes entre os quatro primeiros, em um lugar onde as Flechas de Prata tendem a lutar, Kevin Magnussen foi um impressionante quinto para a Haas, com a equipe dos EUA indo bem na rápida pista austríaca de 10 curvas.

1





o de cima

Verstappen

VER

Corrida Red Bull

1:06.302 2





Carlos

Leclerc

LEC

Ferrari

+ 0,255 segundos 3





Jorge

contato

russos

mercedes

+ 0,400 segundos 4





Sérgio

Pérez

para cada

Corrida Red Bull

+ 0,537 segundos 5





Louis

Hamilton

carne de porco

mercedes

+ 0,607 segundos

Vencedor da última vez em Silverstone, Carlos Sainz foi sexto pela Ferrari, à frente do compatriota alpino Fernando Alonso e Sergio Perez, da Red Bull, enquanto Mick Schumacher, da Haas, e Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri, completaram os dez primeiros. Foi um dia miserável para a McLaren, com Lando Norris fora da pista para tirar as duas primeiras bandeiras vermelhas (a segunda foi para dar tempo de recuperar alguns destroços) e deixá-lo para apoiar os cronogramas. Seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo não estava feliz com o carro e foi 17º. Lance Stroll terminou em 11º com a Aston Martin, pouco à frente de Esteban Ocon (que como seu companheiro de equipe alpino Alonso fez todas as suas corridas com pneus médios) com Sebastian Vettel em 13º no segundo Aston Martin.

Destaques do TL1: GP da Áustria de 2022

Valtteri Bottas enfrenta uma batalha difícil neste fim de semana com a equipe Alfa Romeo optando por alterar uma série de componentes do motor que o prenderão à parte traseira do grid. O finlandês terminou em 14º, com o companheiro de equipe Zhou Guanyu, que estava em forma neste fim de semana após sua grande queda em Silverstone, em 18º. Alex Albon, que administra o pacote completo de atualização da Williams, ficou em 14º, à frente de Pierre Gasly da Alpha Tour, com Nicholas Latifi em 19º na Sister Williams.