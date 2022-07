MLB All-Star Game: Aaron Judge lidera todos os novatos, como Yankees, Blue Jays e Dodgers, cada um com novatos

Na noite de sexta-feira, a Major League Baseball anunciou o início do All-Star Game 2022, que acontecerá na terça-feira, 19 de julho, no Dodger Stadium, em Los Angeles. Os resultados da votação do processo de votação em duas etapas da liga para o All-Star Game foram revelados durante uma transmissão ao vivo.

Os dois primeiros pesquisadores de cada posição (e quatro jogadores externos) avançam para a segunda etapa do processo de votação. Os fãs votaram esta semana para decidir em qual lugar os jogadores começarão no final deste mês, e as pesquisas foram encerradas na tarde de sexta-feira. O restante dos elencos do All-Star, incluindo a equipe da Major League e da National League, serão revelados no domingo, 10 de julho. Fase 2 e automaticamente premiado com o ponto de partida para o All-Star Game. Yankees lançador no beisebol Aaron Juiz Ele liderou todos os jogadores com 3.762.498 votos e será titular na MLS pela quarta vez (também em 2017, 2018 e 2021). corajoso maravilhas Ronald Acuña Jr. liderou a Liga Nacional com 3.503.188 votos. Esta é sua terceira missão consecutiva para iniciar o All-Star Game. Além disso, Albert Pujols do Cardinal e Miguel Cabrera do Tigers foram adicionados às listas All-Star. Ao definir “seleções especiais”.

Aqui, então, estão os titulares do jogo All-Star da MLB de 2022, eleitos pelos fãs.

Liga Americana

Apanhador: Alejandro Kirk, Blue Jays (primeira escolha)

Vice-campeão: José Trevino, Yankees:

Primeira base: Vladimir Guerrero, Jr., Blue Jays (2ª escolha)

Vice-campeão: Ty France, Mariners:

Segunda base: José Altuve, Astros (8ª escolha)

Vice-campeão: Santiago Espinal, Blue Jays:

Terceira base: Rafael Devers, Red Sox (2ª escolha)

Vice-campeão: José Ramirez, Guardiões

Interbases: Tim Anderson, White Sox (2ª escolha)

Vice-campeão: Bo Pechette, Blue Jays:

Outfield: Aaron Judge, Yankees (4ª escolha); Mike Trout, Anjos (10ª escolha); Giancarlo Stanton, Yankees (5ª escolha)

Vice-campeão: George Springer, Blue Jays; Lourdes Gouriel Junior Blue Jays

Rebatedor designado: Shohei Ohtani, Angels (2ª escolha)

Vice-campeão: Jordan Alvarez, Astros

Liga Nacional

Apanhador: Wilson Contreras, Cubs (3ª escolha)

Vice-campeão: Travis Darno, Braves

Primeira regra: Paul Goldschmidt, Cardinals (7ª seleção)

Vice-campeão: Pete Alonso, Mets

Segunda base: Jazz Chisholm, Marlins (1ª escolha)

Vice-campeão: Ozzy Albis, Braves

Terceira base: Mané Machado, Padres (6ª escolha)

Vice-campeão: Nolan Arenado, Cardinals

Interbases: Trea Turner, Dodgers (2ª escolha)

Vice-campeão: Dansby Swanson, Braves

Local: Ronald Acuna Jr., Braves (3ª escolha); Mocky Bates, Dodgers (6ª escolha); Jock Pederson, Giants (segunda escolha)

Vice-campeão: Starling-Mart, Mets; Adam Duvall, Valente

Rebatedor designado: Bryce Harper, Phillies (7ª escolha)

Vice-campeão: William Contreras, Braves

O estádio e as reservas serão determinados por uma combinação de votação de jogadores e seleções pelo escritório do comissário.