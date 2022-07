Aeroporto de Londres Heathrow diz que vai limitar o número de passageiros

Quando perguntada como o aeroporto de Heathrow aplica o limite máximo de capacidade, a porta-voz do aeroporto Hannah Smith disse que isso seria gerenciado por um coordenador independente, Airport Coordination Limited. “As companhias aéreas têm poder de decisão sobre como aplicar os limites em seus horários individuais”, disse ela.

A Virgin Atlantic, uma das maiores companhias aéreas da Grã-Bretanha, disse em comunicado que está pronta para apresentar toda a sua programação neste verão.

“No entanto, apoiamos as medidas proativas de Heathrow para reduzir a interrupção, desde que a medida proposta não afete desproporcionalmente as transportadoras domésticas no aeroporto”, disse a companhia aérea. “A ação deve ser baseada em uma análise abrangente que demonstre as medidas mais eficazes para melhorar a situação e manter o tráfego de clientes.”

As viagens de verão na Europa foram marcadas pelo caos nos aeroportos, à medida que as companhias aéreas lutam para acompanhar o aumento do número de passageiros e estão ansiosas para viajar após uma paralisação da pandemia e escassez de funcionários. Semana Anterior, A companhia aérea escandinava SAS entrou com pedido de proteção contra falência Depois de acertar seus pilotos. Também houve greves de funcionários de aeroportos e companhias aéreas em toda a Europa, em meio à frustração com longas jornadas e baixos salários que não acompanharam o aumento da inflação.