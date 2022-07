Blog ao vivo do Nintendo Switch: melhores preços no Prime Day

atualizar

(Crédito da imagem: Nintendo) Este é um acordo incomum para os leitores dos EUA. Amazon agora tem uma extensão Animal Crossing: New Horizons Edition Nintendo Switch por US $ 296,99 (Abre em uma nova aba), que é uma economia de US$ 63 – o único problema é que é uma versão britânica do console. A boa notícia é que ele é totalmente compatível com os jogos dos EUA, você só precisará de um adaptador de energia para garantir que possa carregá-lo. Acredite, custará muito menos do que $ 63, então ainda é uma grande economia.

(Crédito da imagem: Nintendo) O Amazon Prime Day começou oficialmente no Reino Unido, veja algum acordo do Prime Day Nintendo Switch? Bem, infelizmente não há ofertas Prime Day nos consoles Switch, mas há uma boa economia de 13% no Nintendo Switch Lite, que não faz parte do Prime Day. Isso significa que você pode aproveitar esta oferta mesmo que não seja um membro Prime. o Nintendo Switch Lite reduzido em £ 25 de £ 199 para £ 174,99 (Abre em uma nova aba)Atualmente, há estoque disponível em todas as cinco opções de cores.

Ainda estamos atentos a quaisquer ofertas do Amazon Prime Day no Nintendo Switch, mas nada de grande saiu ainda. Mas talvez você possa dar uma olhada neste negócio renovado da Best Buy; Você poderia Ganhe US $ 50 de desconto em um Nintendo Switch OLED que agora custa US $ 299 (Abre em uma nova aba).

(Crédito da imagem: Nintendo) Depois de alguns contras do Joy para o seu Nintendo Switch? Walmart tem alguns por apenas US $ 39,99 (Abre em uma nova aba) Traga rosa e verde. Foi reduzido de $ 99,99. dias felizes.

Estamos blogando há cinco horas e ainda não há sinal de bons negócios no Nintendo Switch do outro lado do oceano. Além de economias individuais em um jogo ou dois, isso é. Amazon, é melhor você economizar os grandes descontos para nós.

(Crédito da imagem: Nintendo) Animado com Splatoon 3? Você pode pré-encomendar o OLED Splatoon 3 Edition agora em Jogo por £ 319,99 (Abre em uma nova aba).

(Crédito da imagem: Nintendo/Future) De volta à própria Amazônia. É um dia antes do Prime Day e não há muita coisa acontecendo nos EUA em termos de shows. Isso ocorre porque os preços dos produtos caem assim que chega a meia-noite? É difícil dizer no momento (mas não entre em pânico, pois estaremos aqui para informá-lo sobre as melhores tarifas). Dê uma olhada Loja Nintendo personalizada da Amazon (Abre em uma nova aba) Para ver por si mesmo o que acontece. No Reino Unido, as coisas são um pouco mais doces. Há descontos no Nintendo Switch e Switch Lite, embora nenhum no OLED. Para ser honesto, ficaríamos surpresos em ver muitos descontos no OLED, mas esperamos que haja mais quedas de preço no Switch e no Lite. Verifica a Página do Nintendo Switch na Amazon (Abre em uma nova aba) Para dar uma olhada no que está em oferta.

Atualmente, a Target oferece um Nintendo Switch no varejo, mas tem alguns jogos em oferta. Você pode obter o Just Dance 2022 por apenas US $ 19,99, enquanto o Super Mario Party custa US $ 20 – até US $ 39,99. Verifica a Página de jogos de troca de destino (Abre em uma nova aba) Para ver o que mais está em oferta.

(Crédito da imagem: Computer Bild) Se você, como nós, está se perguntando o que aconteceu com o Switch Pro, você vai querer ler uma notícia sobre Os últimos rumores sobre o Switch Pro.

(Crédito da imagem: Nintendo) Para o Switch Lite nos EUA, estamos vendo muito do preço de varejo de US $ 199,99 (Assim na Best Buy (Abre em uma nova aba)) e não muito menos. Se você não se importa de comprar um console usado, você pode Compre um na GameStop por $ 159,99 (Abre em uma nova aba).

(Crédito da imagem: Nintendo) Chamando qualquer um que queira mudar de OLED. Você já experimentou curry? É progresso Interruptor OLED branco, Animal Crossing: New Horizons e cartão de memória SanDisk de 246 GB por £ 349 (Abre em uma nova aba). Esta é uma economia de £ 20 em relação ao preço anterior. Vá em frente e clique em “Adicionar ao carrinho”.

Para aqueles que têm a sorte de já possuir um Switch, GameStop oferece uma variedade de jogos a um preço com desconto (Abre em uma nova aba) Como parte da venda de verão. Just Dance 2022, New Pokémon Snap e Sonic Colors são apenas alguns dos jogos oferecidos.

(Crédito da imagem: Nintendo) Portanto, o preço mais baixo que já vimos na Amazon para um Switch Lite é de £ 169, que estava acima do Prime Day no ano passado. Nos enche de esperança que este ano também veremos uma queda nos preços. E não deve demorar muito para descobrir! Mas a boa notícia por enquanto é que O Switch Lite está atualmente à venda por £ 174,99 na Amazon (Abre em uma nova aba). São £ 6 de desconto no melhor preço de todos os tempos e vale a pena comprar se você estiver no mercado para um. Já é £ 25 RRP, então não podemos imaginar que vai cair muito mais do que isso … um valor extra parece ser o máximo que poderíamos esperar.