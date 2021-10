Chrissy Teigen casualmente usa uma saia maxi com divisão na altura da coxa com John Legend

Chrissy Teigen e John Legend foram vistos cortando personagens superestilosos em uma dupla de fotos compartilhadas em sua antiga conta no Instagram na segunda-feira.

A personalidade da mídia social de 35 anos e cantora vencedora do Grammy, 42, parecia estar aproveitando o tempo um com o outro e sua filha, Luna, que queria um pouco dos holofotes.

A modelo também escreveu uma mensagem curta que dizia: “Jantar de despedida na noite passada! Estou viajando para Nova York para a Wild Press Week para o lançamento de um livro. Meu estômago embrulhou em todas as direções diferentes – já faz um tempo. Amo vocês. Até mais na TV!”

Teigen usava uma elegante jaqueta laranja trespassada que ele usava sobre um top preto curto nas fotos.

A personalidade da mídia também usou uma saia maxi roxa bonita que apresentava uma grande fenda que exibia suas pernas tonificadas, bem como um par de sapatos pretos de salto alto.

Nota-se que a autora mantinha consigo uma pequena bolsa preta enquanto estava com o marido e a filha.

Seu lindo cabelo loiro cobria parcialmente o lado esquerdo de seu rosto e caía em suas costas nas fotos.

A Legend escolheu um cardigã atraente com vários padrões de renda branca.

O cantor do All Of Me comparou seu agasalho a uma camisa preta de botões que revelava apenas uma pequena parte de seu peito.

O criador de moda também usou jeans skinny e um par de sapatos de couro de alta qualidade, ambos combinando com sua camisa.

Sua esposa mais tarde compartilhou um vídeo em sua história no Instagram, lamentando o fato de que ela estava ‘totalmente acordada’ e teve que ‘acordar em exatamente quatro horas’ enquanto esperava por uma máscara facial.

A primeira publicação de Teigen, Cravings: Receitas para todos os alimentos que você deseja comer: um livro de receitas, foi lançada ao público em 2016.

As resenhas do livro foram principalmente positivas, com vários revisores citando as notas hilariantes da personalidade da mídia social como um ponto forte inesperado.

A modelo seguiu seu primeiro post com uma sequência, Cravings: Hungry for More: A Cookbook, que foi disponibilizado em 2018.

Seu terceiro livro, Cravings: All Together: Recipes to Love: A Cookbook, será lançado na terça-feira.

Teigen compartilhou anteriormente a foto de introdução do post, onde ela falou sobre como a perda da gravidez afetou drasticamente a vida de sua família.

Em primeiro plano, observe o formulário por meio de as pessoas Que ela e seus entes queridos tiveram que lidar com o “trauma pessoal, com a perda de nosso filho ainda não nascido, Jack”

Ela também observou que discutir o evento publicamente “transformou uma jornada muito especial em amor pessoal e aceitação da vida e todos os seus altos e baixos selvagens, horríveis e belos”.

Teigen fez questão de agradecer aos fãs que ofereceram sua simpatia após a derrota, escrevendo: “ Muitos de vocês estiveram conosco durante esse tempo! Eu não posso agradecer o suficiente. ‘

A personalidade da mídia social observou que, embora sua família tenha sido muito afetada pelo evento, mais tarde ela foi inspirada a se recompor e voltar a escrever.

“A viagem mudou-me de uma forma que nada mais poderia suportar e, embora tenha sido a coisa mais dolorosa que já suportei, saí mais forte e com mais fome do que nunca”, disse ela.

Teigen concluiu: “Com fome de minha família, com fome de meus amigos, com fome de amor, com fome de trabalho, com fome de deixar você com fome e apenas com fome.”