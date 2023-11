ACTA destaca o que Portugal oferece numa experiência de destino de alta velocidade

“Ao entrelaçar a educação direcionada com estratégias contemporâneas de mídia social, somos pioneiros em um novo padrão na educação de consultores de viagens”, disse a presidente da ACTA, Wendy Paradis. “As nossas parcerias com Visit Portugal, Visit Alentejo e Air Canada não só enriqueceram a base de conhecimento dos nossos membros participantes, mas também os capacitaram para criar histórias convincentes que repercutam nos viajantes de hoje”.

Paradis observou que a experiência imersiva do destino da ACTA visa “revolucionar a abordagem da indústria de viagens ao marketing experiencial e de mídia social” e que, ao colaborar com parceiros e fornecedores de destinos, “a ACTA deseja aprimorar e enriquecer a experiência familiar tradicional”.

Ines Almeida Garret, Diretora do Visit Portugal no Canadá, acrescentou: “A ACTA pôde viajar para Portugal com a equipa e mostrar-lhes o significado de uma palavra frequentemente usada para descrever o Alentejo: ‘vagar’. É poder aproveitar cada minuto do dia com calma, sem pressa, e ter tempo para relaxar e apreciar as coisas boas da vida, inclusive o vinho e a comida!”

A consultora de viagens Judith Coates, da Wired of Travel, diz que uma visita a Portugal proporcionou aos seus clientes uma imensa visão sobre quais experiências e locais são mais relevantes.

“A ACTA está aumentando muito o valor de sua associação ao adicionar essas experiências de destino de alta velocidade ao calendário, e os consultores de viagens que não são membros da ACTA devem considerar seriamente os benefícios da associação à ACTA”, disse Coates.

A Experiência Imersiva de Destino ACTA em Portugal seguiu-se a uma viagem semelhante à República Dominicana em agosto de 2023. A ACTA organizou recentemente a sua primeira Cimeira Europeia de Cruzeiros Fluviais em Outubro, com 125 consultores de viagens a navegar a bordo do Avalon Vista.