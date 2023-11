Trip Advisor explora o Alentejo, Portugal com ACTA e Air Canada

O Associação Canadense de Agentes de Viagens e consultores de viagens (ACTA)

parceria com Visit Portugal, visite o Alentejo E Air Canadá 25 membros da ACTA visitaram a região no início deste mês em uma experiência de destino imersiva da ACTA com consultores de viagens.

“As experiências imersivas de destino da ACTA visam revolucionar a abordagem da indústria de viagens à aprendizagem experiencial e ao marketing nas redes sociais”, disse ele. Wendy Paradis, Presidente da ACTA, em comunicado. “Ao colaborar com nossos parceiros e fornecedores-alvo, a ACTA deseja aprimorar e enriquecer a experiência familiar tradicional.”

Realizado no Alentejo, Portugal, de 13 a 19 de novembro, o evento serviu de plataforma para fornecer aos consultores membros da ACTA uma compreensão aprofundada do apelo do Alentejo.

Os consultores de viagens de Portugal desfrutaram de uma variedade de alojamentos únicos no seu tempo, incluindo palácios de renome mundial, palácios históricos, conventos e mosteiros.

Todos os dias, os conselheiros são apresentados às jóias turísticas únicas de Portugal, incluindo vários locais considerados Património Mundial da UNESCO.

Ao final da experiência, os consultores tinham um conhecimento profundo do destino, dando-lhes confiança e conexões para oferecer aos seus clientes experiências de viagem extraordinárias nesta parte do mundo.

Treinamento em mídias sociais

Um dos destaques únicos do evento foi a integração de um profissional de redes sociais dedicado a apresentar desafios diários e a partilhar as últimas dicas e truques para usar o encanto do Alentejo como um belo cenário para a narrativa digital.

A formação em redes sociais ajudou os consultores a utilizar eficazmente o poder das redes sociais na promoção da região.

“Ao entrelaçar a educação direcionada com estratégias contemporâneas de mídia social, somos pioneiros em um novo padrão na educação de consultores de viagens”, disse Paradis. “As nossas parcerias com Visit Portugal, Visit Alentejo e Air Canada não só enriqueceram a base de conhecimento dos nossos membros participantes, mas também os capacitaram para criar histórias convincentes que repercutam nos viajantes de hoje”.

Inês Almeida GarrettO diretor do Visit Portugal no Canadá afirmou: “Foi um privilégio viajar até Portugal com a equipa da Acta e mostrar-lhes o significado de uma palavra frequentemente utilizada para descrever o Alentejo: ‘vagar’. devagar, sem pressa, relaxando e aproveitando as coisas boas da vida, incluindo vinho e comida. Hora de apreciar as coisas!”

“Ter a oportunidade de viajar para Portugal, e especificamente conhecer a bela região do Alentejo de uma forma mais aprofundada, deu-me uma visão tremenda sobre quais experiências e locais são mais relevantes para os meus clientes que têm uma lista de Portugal “para ver”, ” ele adicionou. Judith Coates Conectado para viagens.

“A ACTA está aumentando muito o valor de sua associação ao adicionar essas experiências de destino de alta velocidade ao calendário, e os consultores de viagens que não são membros da ACTA devem considerar seriamente os benefícios da associação à ACTA.”

