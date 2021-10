Ações subiram com o boom dos maiores bancos dos EUA

As ações do Bank of America e do Morgan Stanley estavam ligeiramente mais altas no pregão do final da manhã, enquanto as ações do Morgan Stanley, Cities e Wells Fargo estavam estáveis. Mas o mercado mais amplo teve lucros maiores. o amanhecer Ele subiu mais de 450 pontos em 1,4%.

Os investidores bancários podem ter uma reação um tanto silenciosa devido ao fato de que elas A boa notícia em ações já foi cotada. As ações de bancos já subiram este ano na esperança de uma recuperação econômica e rendimentos de títulos de longo prazo mais elevados, ajudando a impulsionar os lucros dos empréstimos.

Executivos de bancos seniores também pareciam otimistas com relação ao futuro.

“A recuperação da pandemia continua a impulsionar a confiança das empresas e do consumidor”, disse a CEO do Citi, Jane Fraser, que assumiu a liderança do banco em março, em um comunicado à imprensa.

Os líderes de outros grandes bancos estavam igualmente otimistas.

“A qualidade dos ativos permaneceu forte, com taxas de perdas próximas dos mínimos de 50 anos, permitindo que as reservas para perdas com empréstimos sejam liberadas novamente neste trimestre”, disse o diretor financeiro do Bank of America, Paul Donofrio, no relatório de resultados.

Os bancos estão se preparando para um cenário de pior caso que nunca se materializa

Os grandes bancos comprometeram bilhões de dólares no ano passado para se preparar para a possibilidade de que os empréstimos ao consumidor e às empresas vacilassem em meio à recessão induzida pela pandemia. Mas isso não aconteceu. A qualidade do crédito permaneceu forte e, como resultado, os bancos agora estão vendo um aumento nos lucros.

As maiores empresas de Wall Street também estão se beneficiando do ritmo acelerado de fechamento de negócios nas empresas americanas. As empresas estão ansiosas para se fundir e várias startups líderes de unicórnios foram anunciadas este ano. Isso levou a um aumento nas taxas de banco de investimento.

O Morgan Stanley relatou um aumento de 67% na receita de banco de investimento, números que o CEO James Gorman chamou de “desempenho excepcional” em sua demonstração de resultados. O Morgan Stanley também ganhou um impulso com a aquisição da corretora de comércio eletrônico e gestora de ativos Eaton Vance.

NS. NS. Morgan Chase JPM A boa notícia para os grandes bancos chega depois de um diaCEO Jamie Damon deu olhar otimista Sobre a economia dos EUA depois que o banco também informou Lucros que superaram as expectativas.