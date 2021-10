John Deere: UAW em greve contra fabricante de equipamentos de construção e agricultura

O sindicato dos trabalhadores do setor automotivo chegou a um acordo provisório sobre uma nova conexão de seis anos com a empresa há duas semanas, apenas para ver 90% dos membros regulares do sindicato rejeitá-lo em uma votação de ratificação que terminou no último domingo. Negociadores sindicais e administrativos falaram na noite de quarta-feira em um esforço para chegar a um novo acordo, mas não puderam fazê-lo.

Esta é a maior greve do setor privado no país desde que o UAW lançou um custo enorme Seis semanas de greve contradois anos atrás. Isso dá continuidade à tendência recente de os trabalhadores mostrarem mais poder à medida que a dinâmica do mercado de trabalho se inclina em direção a eles e se distancia dos empregadores. As empresas têm lutado para encontrar os trabalhadores de que precisam para preencher os últimos Número recorde de oportunidades de emprego . Houve também um recorde de Trabalhadores que largaram seus empregos

No início da quarta-feira, a International Theatre Staff Association – que representa técnicos, artesãos e artesãos da indústria do entretenimento – anunciou que havia estabelecido um prazo de greve já na manhã de segunda-feira, se possível.Não obtenção de um novo contrato com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão para 60.000 trabalhadores de cinema e televisão. O sindicato disse que 98,6% de seus membros têm Vote pela permissão para atacar Se não houver um novo acordo até lá.

No entanto, o Departamento do Trabalho dos EUA observa que o número de greves até agora neste ano diminuiu em comparação com o mesmo período de 2019, um ano antes da pandemia de Covid-19 perturbar os mercados de trabalho.

Inclusivo Aumento dos salários Parece que os empregadores – sindicalizados e não sindicalizados – estão mais dispostos a dar aos trabalhadores o que eles desejam para mantê-los no negócio.

Bons momentos no mosteiro

A greve resultou na Deere & Co. Ltd., o nome oficial da empresa conhecido como John Deere, deve fechar operações em 11 fábricas em Illinois, Iowa e Kansas, e três centros de distribuição na Geórgia, Illinois e Colorado. A empresa fabrica equipamentos agrícolas e de construção. A demanda por seus produtos era forte.

A empresa disse em agosto que vê um aumento nos pedidos durante o restante deste ano fiscal, que vai até 1º de novembro, e no primeiro trimestre fiscal do ano que vem.

Um contrato rejeitado para os membros do UAW da John Deere teria dado a eles aumentos imediatos em seu salário base de 5% para 6%, e aumentos adicionais de pagamento posteriormente no contrato que teriam aumentado o salário médio em cerca de 20% ao longo dos seis anos do contrato . Negócio rejeitado. Também eliminou o segundo nível de pagamento mínimo para algumas das nomeações recentes da empresa, elevando-as aos salários de outros membros do UAW.

O trabalhador de produção médio da Deere ganhou cerca de US $ 60.000 no ano passado e poderia terminar esse contrato ganhando cerca de US $ 72.000.

Entre as características do contrato rejeitado estava o reajuste do custo de vida – uma característica comum dos contratos sindicais que se tornou rara nos últimos anos. Mas poderia ter sido lucrativo naquela época A inflação está correndo em níveis Eu não vejo há décadas. Também incluiu melhorias nos benefícios, incluindo um bônus de aposentadoria aprimorado de até $ 50.000.

Mas, ao contrário dos dois últimos contratos UAW da Deere, que foram negociados durante tempos difíceis para a empresa, essas negociações ocorreram em um momento particularmente oportuno para a empresa.

Isso teria tornado mais difícil chegar a um acordo de que a filiação o envolveria. O atual sucesso financeiro do Abbey pode ter levado alguns membros do consórcio a acreditar que mereciam um pacote melhor do que aqueles que foram recusados, especialmente depois de negócios menos lucrativos no passado.

A receita nos três primeiros trimestres do ano fiscal de Derry aumentou para US $ 32,7 bilhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2019 antes da pandemia. O lucro líquido saltou para um recorde de US $ 4,7 bilhões, alta de 84% na mesma base. A empresa tem sido capaz de fazer isso enquanto lida com muitos Problemas da cadeia de suprimentos que assolam a indústria automobilística Ele aumentou sua previsão de lucro para o ano todo para US $ 5,9 bilhões.

A empresa também vem contratando no ano passado, com empregos de representante sindical na Deere aumentando 19% desde 1º de novembro de 2020.