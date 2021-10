Doação de Harvard sobe para US $ 53,2 bilhões e retorna 33,6% | Notícia

A Harvard Management Company retornou 33,6% sobre seu investimento para o ano fiscal encerrado em junho de 2021, com o valor da doação da universidade aumentando para US $ 53,2 bilhões, o maior montante de sua história e um aumento de US $ 11,3 bilhões em relação ao ano fiscal anterior.

Os retornos foram anunciados em uma nota de NP “Narv” Narvekar, CEO da Hamad Medical Corporation, no relatório financeiro anual da universidade publicado na quinta-feira.

Narvikar escreveu em seu anúncio que os mercados de ações públicas e privadas foram o principal fator por trás dos “enormes retornos” da dotação. Os ativos de capital público e privado da dotação apresentaram retornos de 50% e 77%, respectivamente.

Narvikar escreveu: “Os mercados público e privado continuaram a apresentar forte desempenho, permitindo que a dotação não apenas aumentasse sua distribuição para a universidade, mas também continuasse a crescer durante este período crítico, quando as tensões financeiras associadas à pandemia desafiam o ensino superior.”

A doação distribuiu pouco mais de US $ 2 bilhões para o orçamento operacional da universidade, o que representa 39% das fontes de receita anual de Harvard, de acordo com o relatório. A universidade encerrou o ano fiscal de 2021 com um Superávit operacional de $ 283 milhõesIncluindo renda de dotação.

No final do ano fiscal de 2020 dotação 7,3 por cento retornaram Sobre seus investimentos, seu valor foi de 41,9 bilhões de dólares.

No final de setembro, os especialistas previram que a doação de Harvard poderia render um retorno pelo menos 20 por cento, citando o forte desempenho do mercado, bem como retornos recordes de dotações em faculdades e universidades em todo o país.

Nos primeiros dias da pandemia, os especialistas previram que a pandemia de coronavírus poderia deixar as dotações de Harvard em situação perigosa”. Seus medos não se concretizaram.

No entanto, a receita de Harvard ficou consistentemente aquém de seus pares da Ivy League, uma tendência que parecia continuar no último ano fiscal. Entre as escolas que relataram retornos de doações, o Dartmouth College relatou retornos de 47 por cento, enquanto a Universidade da Pensilvânia relata retornos de 41 por cento.

Narvikar reconheceu o “custo de oportunidade de assumir menos riscos” nos investimentos de Harvard em comparação com as escolas semelhantes da universidade.

“Na última década, o HMC foi exposto a menos riscos do que muitos de nossos colegas, e estabelecer o nível correto de tolerância ao risco para a universidade nos próximos anos é uma responsabilidade de supervisão essencial”, escreveu Narvikar.

Em 2018, a Hamad Medical Corporation formou um Grupo de Assunção de Riscos para avaliar como a doação pode assumir riscos adicionais enquanto equilibra a posição financeira de Harvard e a necessidade de estabilidade orçamentária. Sob a liderança de Narvikar, o HMC reduziu significativamente seus ativos em recursos naturais, mercados imobiliários e ações públicas, ao mesmo tempo que aumentou sua exposição a fundos de hedge e capital privado.

Na conclusão de sua carta, Narvikar advertiu que, apesar de um ano de sucesso, não se deve esperar que a bolsa de estudos em Harvard gere retornos tão fortes anualmente.

“Haverá inevitavelmente anos negativos, daí a importância de compreender a tolerância ao risco”, escreveu Narvikar. “Mais importante ainda, nossa equipe, processo / análise de investimento, estrutura organizacional, cultura e incentivos alinhados fornecem ao HMC uma estrutura para o sucesso de longo prazo.”

A doação da universidade tem estado sob escrutínio nos últimos anos por seu tamanho e relacionamento com indústria de combustível fóssil, para mim complexo industrial da prisão, NS Dívida porto-riquenha.

Depois de mais de uma década de ativismo estudantil, docente e ex-alunos, o presidente da Universidade Lawrence S. Baku anunciar em setembro Que a Universidade de Harvard sairia da indústria de combustíveis fósseis, permitindo que seus investimentos restantes em combustíveis fósseis se esgotassem.

—A escritora Virginia L.ma pode ser contatada em virginia.ma@thecrimson.com.

—O redator da equipe Kevin A. Simauchi pode ser contatado em kevin.simauchi@thecrimson.com. Siga-o no Twitter Tweet incorporar.