Um chinês chamado “Ma” foi preso. A notícia acabou com US$ 26 bilhões em ações do Alibaba

A Alibaba, a gigante chinesa de comércio eletrônico co-fundada por Ma, viu suas ações listadas em Hong Kong caírem 9,4% na terça-feira, depois que a mídia estatal chinesa informou que um indivíduo chamado “Ma” em Hangzhou – onde o Alibaba está sediado – foi preso. razões de segurança nacional.

De acordo com a emissora estatal chinesa CCTV, o suspeito foi colocado sob “medidas obrigatórias” em 25 de abril por suspeita de “conluio com forças hostis anti-China no exterior” por “incitar o separatismo” e “incitar o enfraquecimento do poder estatal”.

O relatório de uma frase, que foi rapidamente captado por outras mídias estatais e alertado em plataformas de notícias chinesas, provocou pânico nas vendas em Hong Kong, eliminando cerca de US$ 26 bilhões do valor de mercado do Alibaba em questão de minutos.

Em meio ao frenesi, Hu Shijin, ex-editor-chefe do jornal nacional estatal Global Times, correu para Programas No Weibo chinês, semelhante ao Twitter, a reportagem foi enganosa porque o nome do suspeito em questão consistia em três letras. O nome chinês de Jack Ma, Ma Yun, tem apenas duas letras. (A CCTV posteriormente atualizou silenciosamente seu relatório original para corresponder à avaliação de Hu.)

Para dissipar ainda mais as preocupações, o Global Times informou que o acusado nasceu em 1985 em Wenzhou (enquanto Jack Ma nasceu em 1964 em Hangzhou) e trabalhou como diretor de pesquisa e desenvolvimento de hardware em uma empresa de tecnologia da informação. Os esclarecimentos levaram a uma recuperação, com o Alibaba recuperando a maior parte de suas perdas até o final do dia. A reação do mercado é o mais recente sinal de como os investidores estão nervosos no setor de tecnologia da China, que tem sido alvo da dura repressão regulatória do governo chinês desde o final de 2020. Apesar dos sinais recentes do governo chinês, está se preparando para recuar da campanha devido ao impacto econômico, principalmente Reportagem do The Wall Street Journal O frenesi do mercado na terça-feira indica que a confiança dos investidores ainda está abalada. “Achei um episódio estranho”, disse Victor Shih, professor de ciência política da Universidade da Califórnia, em San Diego. “Seja algum tipo de alerta para o setor de tecnologia como um todo, ou talvez Jack Ma pessoalmente. Quem sabe? Mas certamente está provado que o governo nem precisa prender um executivo de tecnologia de ponta para apagar dezenas de bilhões de dólares da avaliação de mercado da empresa. Você só precisa postar algum tipo de informação.” READ Notícias ao vivo: taxa de desemprego na zona do euro atinge baixa recorde “Isto é muito poderoso. E certamente o que aconteceu ontem foi uma demonstração clara desse poder, quer tenha sido entregue ou não.” Mas o fato de que os investidores foram tão rápidos em acreditar que Jack Ma, outrora um proeminente bilionário chinês, iria contra as autoridades de segurança do Estado revela algo da realidade política em que muitos dos principais empresários da China vivem agora. “Realmente não importa se é realmente ele. O importante é: muitas pessoas pensam que é ele, muitas pessoas esperam que seja ele, e agora isso é interessante”, disse ele. comentário popular No Weibo, que atraiu 57.000 curtidas. A mudança no sentimento público contra Ma é quase tão impressionante quanto uma história da pobreza à riqueza. Até quase três anos atrás, o professor de inglês que se tornou bilionário era amplamente adorado por seu carisma, franqueza e sucesso artificial. (Ele até foi chamado de “Papa Ma” por alguns fãs.) Mas à medida que empresas de tecnologia como Alibaba expandem seus impérios de negócios, elas se tornaram alvo de crescente frustração e ressentimento entre os jovens trabalhadores chineses que estão cansados ​​de longas horas de trabalho extenuantes, alta pressão e salários estagnados. (Jack Ma Autenticação A chamada cultura de trabalho “996” da China, que significa trabalhar das 9h às 21h seis dias por semana, atraiu fortes críticas em 2019.) Com os gigantes da tecnologia caindo na mira do governo chinês, os “maus capitalistas” têm sido cada vez mais culpados por muitos males sociais, desde a concorrência feroz e os preços disparados dos imóveis até a falta de mobilidade social. “Em apenas alguns anos, ‘Papai Ma’ foi rotulado na opinião pública como um ‘capitalista corrupto’, e muitas pessoas estão ansiosas pela queda de Ma”, disse Xiang Dongliang, um blogueiro, Livros no WeChat “Mas a questão é: a derrubada dos capitalistas e a expulsão das (chamadas) forças estrangeiras melhorarão a vida de todos?” READ Ações da empresa de autenticação Okta caem após alerta de hack Jack Ma praticamente desapareceu da vida pública e ficou fora dos olhos do público desde que os reguladores suspenderam a oferta de ações do Ant Group nos EUA no final de 2020. Uma vez entre os mais francos da China, ele não postou nada no Weibo, onde estava Ele tem quase 25 milhões de seguidores desde outubro de 2020. para ele Última postagem no Weibo sobre uma reunião com cerca de 100 diretores de escolas para discutir o futuro da educação na China, foi inundado de comentários críticos. “Eu não ficaria surpreso se a Velha Mãe fosse presa um dia”, disse o principal comentário. “Você é apenas um capitalista! Não finja ser uma boa pessoa!” gritou outro comentário. Jack Ma permaneceu em silêncio durante toda a terça-feira, enquanto rumores se espalhavam contra ele na internet chinesa. Hashtags sobre a detenção do suspeito e o sobrenome Ma estão entre os tópicos mais populares no Weibo, atraindo centenas de milhões de visualizações. Ele só tem silêncio, que é um ‘modo especial de ser’, Zhang Feng, colunista, livros Em um artigo amplamente compartilhado no WeChat após o incidente. “Esse tipo de silêncio é de profunda importância. Para uma figura pública, sua fala em si é uma ‘extensão’ de seu ser. Quando uma pessoa deixa de falar, mesmo estando viva, ela ainda está fazendo coisas, pelo menos parte dele.” “desaparecer”.

