Ações de bancos europeus param de cair e o Sberbank da Rússia sai da Europa

FRANKFURT/LONDRES (Reuters) – As ações de bancos europeus pararam de cair nesta quarta-feira depois de cair para seu nível mais baixo em quase 11 meses, com as consequências da crise na Ucrânia forçando o braço europeu do Sberbank da Rússia. (SBER.MM) fechar.

A Rússia não mostrou intenção de interromper seu ataque à Ucrânia, o que levou a pesadas sanções a Moscou e levou ao êxodo de grandes empresas do mercado russo. Consulte Mais informação

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou Vladimir Putin que o líder russo “não tem ideia do que está por vir”. A Rússia descreve suas ações ucranianas como uma “operação especial”.

A União Europeia disse na quarta-feira que excluiu sete bancos russos do sistema de mensagens SWIFT, mas parou de incluir bancos que lidam com pagamentos de energia. Consulte Mais informação

Enquanto isso, o Sberbank, que registrou lucros recordes em 2021, disse que estava deixando o mercado europeu, pois suas subsidiárias enfrentavam saídas de caixa significativas e ameaças à segurança de funcionários e propriedades. Consulte Mais informação

A ação do maior credor da Rússia parecia inevitável depois de fechar seu braço europeu por ordem do Banco Central Europeu. Consulte Mais informação

O Sberbank operava na Áustria, Croácia, Alemanha e Hungria, entre outros países, e tinha ativos europeus no valor de 13 bilhões de euros (US$ 14,4 bilhões) em 31 de dezembro de 2020. Os recibos de depósito de Londres caíram 99,9% até agora em 2022. de Londres na quarta-feira “Sem compradores”.

Os reguladores também estão se preparando para um possível fechamento do braço europeu do segundo maior banco da Rússia, o VTB Bank (VTBR.MM)Em meio a crescentes preocupações sobre o impacto das sanções, a Reuters informou na quarta-feira. Consulte Mais informação

A agência de classificação de crédito Fitch disse que a qualidade dos ativos dos bancos da Europa Ocidental ficará sob pressão das consequências das sanções e que eles também enfrentarão “riscos operacionais significativamente maiores”.

Índice das principais ações de bancos europeus (.SX7P) Aumento de 1,39% na quarta-feira, apagando as perdas iniciais que vieram além da queda de 5,6% na terça-feira e de 4,5% na segunda-feira. No início da quarta-feira, o índice atingiu seu nível mais baixo desde abril de 2021, uma queda de 27% em relação ao nível mais alto do mês passado.

Banco Internacional Austríaco Raiffeisen (RBIV.VI)que opera na Rússia desde o colapso da União Soviética há trinta anos, teve uma das maiores quedas nesta semana até agora.

Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que o banco está considerando deixar a Rússia, em uma medida que o tornaria o primeiro banco europeu a fazê-lo desde a invasão da Ucrânia por Moscou. Consulte Mais informação

As ações da Raiffeisen, que representam metade de seu valor há um mês, reduziram algumas de suas perdas anteriores na quarta-feira, fechando em queda de 2,66%.

O logotipo do Sberbank Europe AG da Rússia em sua sede em Viena, Áustria, 28 de fevereiro de 2022. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo Consulte Mais informação

Algumas autoridades financeiras estão tentando tranquilizar os mercados.

O Banco Central húngaro disse em uma resposta por e-mail à Reuters que a posição de capital do OTP Bank húngaro, o maior banco independente da Europa Central, é excelente e o banco pode resistir a novos choques de mercado potenciais na Rússia e na Ucrânia.

O diretor financeiro do Citigroup, Mark Mason, disse na quarta-feira que o Citigroup, que tem US$ 10 bilhões em negócios com a Rússia, pode enfrentar bilhões de dólares em perdas no pior cenário, embora espere que suas perdas reais sejam menores. Consulte Mais informação

ativos de armazenamento

O regulador de mercado alemão BaFin disse que está monitorando de perto o braço europeu do VTB Bank, que não está mais aceitando novos clientes. Consulte Mais informação

O banco, com sede em Frankfurt, tinha 8,1 bilhões de euros em ativos no final de 2020.

A Rússia disse na terça-feira que impôs restrições temporárias a estrangeiros que buscam sair de ativos russos, enquanto tenta conter o êxodo de investidores.

Mas os investidores continuam a despejar ativos. Aviva (AV.L) A presidente-executiva, Amanda Blank, disse na quarta-feira que o negócio de gestão de fundos privará sua pequena exposição à Rússia “tão rápido quanto possível”.

As empresas financeiras estão se esforçando para acompanhar a situação.

Banco Mashreq em Dubai (MASB.DU) Eles interromperam os empréstimos a bancos russos e reduziram sua exposição atual ao país, informou a Reuters. Consulte Mais informação

A medida é um dos primeiros casos relatados de um banco do Oriente Médio cortando laços com a Rússia e ressalta a crescente tensão global ao cair na armadilha das sanções ocidentais.

Banco francês BNP Paribas (BNPP.PA) Ela disse que está trabalhando para manter suas atividades o máximo possível em seu braço ucraniano Ukrsibbank, que tem quase 5.000 funcionários.

Um dos membros do conselho disse que uma força-tarefa do Commerzbank da Alemanha, que tem uma filial na Rússia, se reúne várias vezes ao dia.

(1 dólar = 0,9022 euros)

