Milhares de proprietários de casas com hipotecas com taxas ajustáveis ​​estão prestes a ser pressionados a pagar pagamentos mensais mais elevados

Casas unifamiliares em um bairro residencial em San Marcos, Texas, EUA, terça-feira, 12 de março de 2024. À medida que as taxas de hipotecas continuam a subir, adicionando combustível a um dos mercados imobiliários mais caros em décadas, as hipotecas com taxas ajustáveis ​​ganharam força Atrair .





CNN

–



No ano passado, quando Jennifer Hernandez recebeu a notificação de que o pagamento da hipoteca de sua casa em Houston aumentaria cerca de US$ 2 mil por mês, ela ficou chocada.

Hernandez refinanciou seu empréstimo imobiliário em 2016 com… Uma hipoteca com taxa ajustávelque tem uma taxa introdutória baixa por um período inicial fixo.

Ao contrário das hipotecas de taxa fixa mais populares, as hipotecas de taxa variável podem proporcionar alívio temporário aos compradores de casas que desejam evitar o pagamento de taxas de hipoteca mais altas – no entanto, também apresentam riscos. Após um período de aplicação fixo – geralmente cinco, sete ou dez anos – a taxa de um empréstimo hipotecário com taxa ajustável é ajustada periodicamente com base nas condições atuais do mercado.

Isto significa que muitos detentores de hipotecas com taxas ajustáveis, como Hernandez, estão a receber o choque desagradável de verem os seus pagamentos mensais de hipotecas dispararem. Para milhares de americanos como Hernandez, que contraíram hipotecas com taxas ajustáveis ​​há cinco anos, antes das taxas de juro subirem para os níveis mais elevados em quatro décadas, esse choque chegará este ano.

As taxas de hipoteca permaneceram altasAdicionando combustível a um dos mercados imobiliários mais inacessíveis em décadas. Isso fez com que as hipotecas com taxas ajustáveis ​​ganhassem força, apesar de suas desvantagens.

De acordo com dados da Intercontinental Exchange, um fornecedor global de tecnologia e dados, 1,7 milhões de proprietários compraram casas com hipotecas com taxas ajustáveis ​​desde 2019. Muitos compradores que compram hipotecas com taxas ajustáveis ​​de 5 anos – uma das ofertas mais populares – Pagamentos mensais significativamente mais elevados este ano.

O período fixo destes empréstimos de taxa variável já foi reiniciado para 328.000 proprietários – e mais 102.000 empréstimos serão reiniciados nos próximos 12 meses, de acordo com o ICE.

Os empréstimos ARM ganharam notoriedade após a crise das hipotecas subprime de 2007 e 2008, depois que muitos compradores de casas não puderam mais arcar com os pagamentos mensais de suas casas quando as taxas foram redefinidas.

Embora a taxa de compradores de casas que escolhem empréstimos ARM nunca tenha subido para os níveis anteriores a 2008, a percentagem de compradores de casas que utilizam empréstimos ARM mais do que duplicou nos últimos quatro anos, de acordo com a Mortgage Bankers Association.

Assista a este conteúdo interativo em CNN.com



Um sistema de taxas modificadas pode fazer sentido para compradores de casas que se sentem confortáveis ​​com o risco do aumento das taxas de juros ou para aqueles que planejam se mudar ou refinanciar antes que a taxa fixa expire, disse Laurieanne Jones, consultora de empréstimos no sul da Califórnia, à CNN.

Mas ao escolher um ARM, é importante ficar atento aos detalhes, caso contrário as coisas podem ficar difíceis rapidamente.

Hernandez, que trabalha como agente de crédito, havia se esquecido dos termos de seu empréstimo de US$ 1,1 milhão: em vez da taxa de juros variável de 01/10, que tem uma taxa fixa para os primeiros 10 anos e é redefinida a cada ano depois disso, Hernandez contratou um empréstimo com taxa de juros de 7/1.

“Fiquei surpresa”, disse ela. “A vida está interferindo na minha vida, mantendo-me ocupada. Tenho estado ocupada com os filhos e com o trabalho nos últimos sete anos”.

Em outubro passado, a taxa hipotecária de Hernández subiu 2%, para 5,125%, o máximo permitido no primeiro ano de ajuste, de acordo com os termos do seu empréstimo.

A maioria dos empréstimos ARM vem com um limite de taxa de juros para evitar que os custos fiquem fora de controle. Hernandez disse que o máximo para seu empréstimo ARM é de 8,125%, cinco pontos percentuais acima da taxa fixa inicial.

Para Hernandez, não fazia sentido refinanciar o empréstimo enquanto a taxa hipotecária fixa de 30 anos permanecia superior à nova taxa de juros ajustada. Mas ela suspeita que seus pagamentos mensais aumentarão em outubro próximo.

“Eu fiz isso acontecer, mas agora tenho que descobrir como fazer isso acontecer novamente em outubro”, disse ela. “É cansativo ter que se preocupar com isso.”

Andrew Marquis, um agente de crédito em Lexington, Massachusetts, disse que viu recentemente um aumento significativo nos pedidos de hipotecas com taxas ajustáveis. Ele acrescentou que os compradores de casas acreditam cada vez mais que o Fed reduzirá as taxas de juros nos próximos anos, dando a esses compradores tempo para refinanciar seus empréstimos antes que expire o prazo da hipoteca de taxa fixa. A Fed não define directamente as taxas hipotecárias, mas as suas acções influenciam-nas. este ano, O Fed observou Eles podem reduzir a taxa de juros de referência imediatamente.

“Eu diria que cerca de 40% dos empréstimos que oferecemos são de juros variáveis”, disse Márquez, referindo-se a montantes de empréstimos superiores a 766 mil dólares.

Contrair um empréstimo da ARM pode ser benéfico para aqueles com maior apetite pelo risco, disse Márquez.

“Se as pessoas conseguem economizar meio por cento em um empréstimo com taxa de sete anos em comparação com um empréstimo fixo de 30 anos, estão economizando centenas de dólares por mês”, disse ele.

As taxas de juros podem ser imprevisíveis. Hernandez diz que economizou dinheiro nos primeiros sete anos de seu empréstimo, mas se tivesse a chance novamente, provavelmente não teria escolhido uma hipoteca com taxa ajustável em 2016.

“Este aumento nos pagamentos não tem sido bom e estou rezando para que as taxas caiam um pouco quando minha data de ajuste chegar, em outubro”, disse ela.