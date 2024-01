Acidente de avião japonês: cinco tripulantes mortos, centenas evacuados com segurança

TÓQUIO (AP) – Um grande avião comercial e um avião da Guarda Costeira do Japão colidiram na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, na terça-feira e pegaram fogo, matando cinco pessoas a bordo do avião da Guarda Costeira, disseram autoridades.

O ministro dos Transportes, Tetsu Saito, confirmou que todas as 379 pessoas a bordo do voo JAL-516 da Japan Airlines saíram em segurança antes que o Airbus A350 pegasse fogo completamente.

Saito disse que o piloto do avião Bombardier Dash-8 da Guarda Costeira escapou, mas os cinco tripulantes morreram. Autoridades disseram que o avião se preparava para decolar para entregar ajuda a uma área afetada por um forte terremoto na segunda-feira.

Imagens de televisão mostraram uma bola de fogo laranja saindo do avião da Japan Airlines ao colidir com o avião da Guarda Costeira durante o pouso, e então o avião expeliu fumaça pela lateral enquanto continuava na pista. Em 20 minutos, todos os passageiros e tripulantes desceram pelas rampas de emergência para escapar.

Um avião da Japan Airlines pega fogo na pista do aeroporto de Haneda na terça-feira, 2 de janeiro de 2024, em Tóquio, Japão. Um avião de passageiros colidiu com um avião da Guarda Costeira japonesa e pegou fogo na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, na terça-feira, disseram autoridades. (Notícias Kyodo via Associated Press)

Enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo com jatos de água, a área ao redor da asa do avião pegou fogo. O fogo se espalhou por todo o avião, que acabou desabando. O fogo foi extinto após cerca de seis horas.

O acidente de terça-feira foi a primeira vez que o Airbus A350, um dos mais novos grandes aviões de passageiros da indústria, foi seriamente danificado. Entrou em serviço comercial em 2015. A Airbus afirmou em comunicado que enviaria especialistas para auxiliar as autoridades japonesas e francesas, e que o avião foi entregue à Japan Airlines no final de 2021.

O Ministro dos Transportes disse que o avião A350 decolou do aeroporto Shin Chitose, perto da cidade de Sapporo.

O A350 estava fazendo uma “entrada e pouso normais” na pista, disse o CEO da JAL, Tadayuki Tsutsumi, em entrevista coletiva na noite de terça-feira, sem especificar como colidiu com o avião da Guarda Costeira. Noriyuki Aoki, que também é CEO da JAL, disse que o entendimento da companhia aérea era que o voo da JAL tinha permissão para pousar dos oficiais de controle de voo.

Espera-se que a polícia investigue o incidente por suspeita de negligência profissional, informou a televisão NHK.

O porta-voz da Guarda Costeira, Yoshinori Yanagishima, disse que seu avião Bombardier Dash-8, baseado em Haneda, estava programado para ir a Niigata para entregar suprimentos de socorro aos moradores afetados pelo tufão. Terremoto mortal Na área na segunda-feira. O motor turboélice Dash-8 é amplamente utilizado em voos de curta distância e voos de passageiros.

O vice-comandante da Guarda Costeira, Yoshio Seguchi, disse aos repórteres que o piloto da Guarda Costeira informou à sua base que seu avião explodiu após colidir com o avião comercial.

Nesta imagem tirada de vídeo, um avião da Japan Airlines pega fogo na pista do Aeroporto de Haneda na terça-feira, 2 de janeiro de 2024, em Tóquio, Japão. (NTV via AP) Um avião da Japan Airlines pega fogo na pista do aeroporto de Haneda na terça-feira, 2 de janeiro de 2024, em Tóquio, Japão. (Notícias Kyodo via Associated Press)

Shigenori Hiraoka, chefe do Departamento de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, disse que a colisão ocorreu quando o avião da JAL pousou em uma das quatro pistas de Haneda, onde o avião da Guarda Costeira se preparava para decolar. Autoridades de segurança de transporte estavam analisando o contato entre as autoridades de controle de voo e os dois aviões e planejavam entrevistar autoridades da JAL para determinar a causa da colisão.

Hiraoka elogiou a JAL por “tomar medidas apropriadas” para evacuar com segurança todos os passageiros e tripulantes.

“Toda a cabine ficou cheia de fumaça em poucos minutos”, disse o sueco Anton Deby, de 17 anos, passageiro do avião da Japan Airlines, ao jornal sueco Aftonbladet. Nos jogamos no chão. Então as portas de emergência se abriram e nos jogamos contra elas.

“A fumaça na cabine ardia demais. Foi um inferno. Não tínhamos ideia para onde estávamos indo, então corremos para o campo. Foi um caos”, acrescentou Debbie.

Outro passageiro disse à NHK TV que os comissários de cabine estavam calmos e pediram a todos que deixassem suas bagagens para trás, então todas as luzes se apagaram e a temperatura dentro da cabine começou a subir. A passageira disse temer não sair viva do avião.

Todos os passageiros e tripulantes desceram pelas rampas de escape 20 minutos após o pouso e sobreviveram. Alguns passageiros disseram em entrevistas à mídia que só se sentiram aliviados depois de chegarem a uma área gramada fora da pista.

A Japan Airlines disse que quatro passageiros foram levados a um centro médico e que a empresa estava verificando se havia ferimentos. A NHK disse que outras 14 pessoas ficaram feridas.

O Ministro dos Transportes disse que as autoridades estão a fazer o seu melhor para evitar qualquer atraso na entrega de materiais de socorro e outras operações na área afectada. Autoridades de transporte disseram que as outras três pistas do aeroporto foram reabertas.

Haneda é o mais movimentado dos dois principais aeroportos que atendem a capital japonesa, com muitos voos internacionais e intercontinentais. É particularmente preferido pelos viajantes de negócios devido à sua proximidade com as partes centrais da cidade.

O A350 bimotor e de dois corredores é usado por diversas companhias aéreas internacionais de longo curso. Segundo a Airbus, mais de 570 aeronaves estão em operação.

A Japan Airlines opera 16 aeronaves A350-900, de acordo com seu site. Recentemente, anunciou detalhes das 13 aeronaves A350-1000 mais recentes que planeja colocar em serviço, dizendo que se tornará “o novo líder em serviço internacional depois de quase 20 anos”. O primeiro desses aviões chegou há algumas semanas e estava programado para viajar na rota Haneda-Nova York JFK.

O grupo comercial da Associação Internacional de Transporte Aéreo disse na plataforma de mídia social X que seus pensamentos estavam com os que estavam a bordo dos dois aviões, dizendo que “os últimos dois dias foram difíceis para o Japão”.

___

Yamaguchi relatou de Kyoto, Japão. Adam Schreck em Osaka, Japão, e Jan M. Olsen em Copenhaga, Dinamarca, contribuíram para este relatório.