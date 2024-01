Número de mortos no terremoto no Japão aumenta enquanto equipes de resgate lutam para chegar a vilarejos isolados | Notícias do terremoto

As equipes de resgate japonesas continuam a procurar sobreviventes do terremoto de segunda-feira na província de Ishikawa, onde as autoridades alertaram que fortes chuvas, deslizamentos de terra e tremores secundários frequentes poderiam dificultar os esforços de socorro.

O governo regional disse na quarta-feira que 62 pessoas foram confirmadas mortas e mais de 300 feridas, 20 das quais estavam em estado grave.

Ela alertou que o número de mortos provavelmente aumentará ainda mais.

O terremoto de magnitude 7,6 ocorreu na tarde de segunda-feira na Península de Noto, destruindo casas em Suzu, na costa norte, e provocando incêndios que varreram partes da cidade vizinha de Wajima. Também resultou em estradas destruídas, aumentando o desafio da busca e salvamento.

O governo disse que mais de 31.800 pessoas estavam em abrigos.

“Mais de 40 horas se passaram desde o desastre. Recebemos muitas informações sobre pessoas que precisam de resgate e há pessoas esperando por ajuda”, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida após uma reunião da força-tarefa de emergência.

Ele acrescentou: “Os esforços de resgate estão sendo feitos pelas autoridades locais, polícia, bombeiros e outras unidades operacionais, enquanto o número de pessoal e cães de resgate está sendo reforçado”.

Kishida disse que o governo central está tentando fornecer assistência às áreas mais atingidas da Península de Noto por navio porque as estradas se tornaram quase intransitáveis. As Forças de Autodefesa do Japão também estão usando helicópteros para chegar a aldeias isoladas, informou a Kyodo News.

Para complicar ainda mais os esforços de socorro, a Agência Meteorológica do Japão previu fortes chuvas, o que poderia aumentar o risco de deslizamentos de terra.

90 por cento se foram

Em Suzu, o prefeito de Suzu, Masuhiro Izumiya, disse que “quase não havia casas em pé”.

“Cerca de 90 por cento das casas [in the town] “Foi completamente ou quase completamente destruído… A situação é verdadeiramente catastrófica.”

A autoridade local de serviços públicos disse que quase 34 mil residências permaneceram sem energia na província de Ishikawa.

Muitas cidades ficaram sem água corrente.

O Serviço Geológico dos EUA mediu a magnitude do terremoto em 7,5, enquanto a Agência Meteorológica Nacional estimou sua magnitude em 7,6 e emitiu um grande alerta de tsunami, que foi posteriormente suspenso.

O terremoto de segunda-feira foi um dos mais de 400 que abalaram a região na manhã de quarta-feira, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Quatro das placas tectónicas do mundo encontram-se no Japão, tornando o país particularmente vulnerável a terramotos.

Eles são expostos a centenas todos os anos, mas a maioria causa pouco ou nenhum dano.

Embora o número de mortos no terramoto de segunda-feira continue a aumentar, os rápidos avisos públicos, transmitidos através de transmissões de rádio e telefones, e uma resposta rápida do público e das autoridades parecem ter limitado parte do impacto.

As pessoas estão preparadas e há planos de evacuação e suprimentos de emergência em estoque, disse Toshitaka Katada, professor da Universidade de Tóquio especializado em desastres.

“Provavelmente não há pessoas na Terra que estejam tão preparadas para desastres como os japoneses”, disse ele à agência de notícias Associated Press.

Um relatório do governo japonês do ano passado disse que o número de terremotos na região da Península de Noto tem aumentado constantemente desde 2018.

Em 2011, o nordeste do Japão foi atingido por um dos terremotos mais fortes já registrados. O terremoto submarino de magnitude 9,0 desencadeou um enorme tsunami que destruiu comunidades inteiras e trouxe o desastre à usina nuclear de Fukushima. Pelo menos 18.500 pessoas foram mortas.