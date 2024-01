Notícias do Badger: 3 conclusões da vitória por 81-66 sobre o estado de Michigan

O número 13 do Wisconsin Badgers terminou a semana forte, derrotando… Espartanos do estado de Michigan Em casa 81-66 numa forte atuação de ambos os lados.

Na vitória, os Badgers arremessaram muito melhor, acertando 50,9 por cento dos arremessos de campo e 36 por cento de três, com média de 1,35 pontos por posse de bola no dia.

Defensivamente, os Badgers permitiram que os Spartans acertassem apenas 41,7 por cento do campo, já que o Michigan State acabou marcando apenas 1,01 pontos por posse de bola naquele dia.

Aqui estão três conclusões da vitória dos Badgers por 81-66 sobre os Michigan State Spartans.

Chucky Hepburn

Chucky Hepburn não fez um field goal na segunda-feira até o minuto final, encerrando os Badgers com uma vitória de três pontos.

Então, por que ele está escrevendo uma coluna esta noite? Bem, a principal missão de Hepburn na sexta-feira não era assumir o comando ofensivo, mas tornar a vida o mais difícil possível para o guarda do estado de Michigan, Tyson Walker, e ele conseguiu.

Hepburn limitou Walker a 11 pontos em arremessos de 14/4, mas sua presença foi sentida muito mais profundamente do que a folha de estatísticas.

Hepburn manteve sua tarefa em uma batalha difícil, trabalhando duro sem a bola enquanto Walker corria pelas telas, dentro e fora da bola, para se libertar, mas nada travou.

O guarda dos Badgers terminou com três roubos de bola, efetivamente eliminando o artilheiro e principal tábua de salvação do estado de Michigan.

Se Walker for capaz de operar em seu ritmo normal, este será um jogo muito mais disputado. Mas Hepburn foi parte integrante da abordagem defensiva de Wisconsin, assumindo as tarefas mais difíceis e jogando extremamente duro nesse aspecto para limitar o impacto de Walker.

Pontuação de banco

Os Badgers tiveram um primeiro tempo bem-sucedido, marcando 43 pontos em 55,6 por cento de arremessos, garantindo uma vantagem de nove pontos no intervalo.

No entanto, foi um jogo acirrado durante grande parte do primeiro tempo, até que Wisconsin lentamente se afastou com uma vantagem de 11-6, começando com 5:13 do fim do período, quando o banco dos Badgers ganhou vida.

Connor Essegian e Nolan Winter marcaram três pontos cada, enquanto John Blackwell teve uma conversão de salto e 1 durante esse trecho, levando a 11 pontos.

O banco foi crucial para os Badgers neste jogo, já que o grupo marcou 22 pontos no total, em comparação com apenas quatro para os reservas do estado de Michigan.

Isso aconteceu com todos os titulares de Wisconsin jogando pelo menos 29 minutos.

Connor Essegian marcou oito pontos, acertou três arremessos de 3 pontos, além de outro belo saltador de médio alcance para finalizar com 3/4 de arremesso.

Nolan Winter também puxou o gatilho com um par de três, enquanto John Blackwell marcou cinco pontos e Carter Gilmore fez três.

Essa é a diferença com a equipe Badgers deste ano; Eles são muito mais avançados do que a escalação do ano passado, permitindo-lhes confiar em sua unidade reserva quando necessário, e foram os que fizeram a diferença no jogo de sexta-feira.

Defesa de pintura

Os Badgers entraram neste jogo com algumas dúvidas defensivamente, já que ficaram em penúltimo lugar no Big Ten em arremesso de campo adversário e porcentagem de três pontos, enquanto os Spartans foram um dos melhores times de arremessos da conferência, acertando mais de 47 pontos. . por cento de seus arremessos e 36 por cento de seus três.

Bem, na sexta-feira, Wisconsin manteve o estado de Michigan com apenas 66 pontos e 41,7% em campo. É ainda mais impressionante quando você considera que os espartanos acertaram três melhores arremessos (42,9%) de dentro do arco.

Os Badgers foram excepcionais em sua defesa de pintura, contestando vários arremessos depois que Michigan State errou um lance aberto no início, levando a chances difíceis para os Spartans que eles finalmente não conseguiram converter.

Michigan State acertou apenas 41,3 por cento em cestas de dois pontos, fez apenas 12 lances livres e acertou um feio 19/07 nas bandejas.

Os Badgers acertaram defensivamente na sexta-feira e foi um desempenho sólido nesse aspecto, já que o time segue na direção certa e tem uma semana difícil contra Nebraska e Purdue.