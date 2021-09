Ryder Cup: Equipe dos EUA avança para vencer, Morikawa marca meio ponto | Ryder Cup

Era um caso de quando, não se. Quanto, não como. O tamanho da hegemonia dos Estados Unidos classificou 43 Ryder Cup Foi tal que as operações post mortem relativas à liderança europeia de Padridge Harrington estavam em andamento muito antes do final do evento.

Isso provou ser um retrocesso ao longo dos tempos e, finalmente, uma questão central para apoiar a campanha publicitária americana. Isso rapidamente se transformou em uma incompatibilidade do Lago Michigan, já que os anfitriões estavam ansiosos em busca da glória por uma margem recorde. Esta equipe americana se tornou a primeira equipe na era moderna a alcançar 19 pontos contra nove insignificantes na Europa.

Harrington, que se concentrou fortemente em como essa luta afetará seu legado de carreira, será ferido pelo que aconteceu em Whistling Straits. O capitão é informado dos resultados, por mais injustos que sejam. A Europa, o lado mais fraco, foi simplesmente superada.

Aos 11-5 minutos, rumo à partida de simples, ninguém deu sérias esperanças à Europa de reter o título. Eles foram finalmente varridos por uma onda de ímpeto americano. A má notícia para a Europa é que essa equipe, formada por Steve Straker, tem espaço para ficar por muito tempo. Os Estados Unidos perderam quatro de suas últimas cinco Ryder Cups; A resposta deles dificilmente poderia ter sido mais enfática. E isso, surpreendentemente, atingiu o que rapidamente evoluiu para um mundo pós-Tiger Woods. “Esta será a próxima era para a equipe da Ryder Cup pelo lado americano”, disse Patrick Cantlay. “Temos muitos jovens e acho que eles vão ficar em times por muito tempo.” engolir.

De Rory McIlroy, houve lágrimas. McIlroy desabou durante suas funções na mídia logo após sua vitória sobre Xander Shaveli. Pareceu incrível que McIlroy uma vez mencionou a descrição da Ryder Cup como um “show”. Em Wisconsin, ele ficou claramente magoado com sua incapacidade de dar uma contribuição maior no caminho certo para a causa da Europa. Não que McIlroy sozinho determinasse a pontuação da Ryder Cup; Os Estados Unidos eram completamente dominantes.

“Não chorei nem me comovei com o que fiz como indivíduo”, disse McIlroy. “Eu não dou a mínima.

“Amo fazer parte deste time. Amo muito meus companheiros e deveria ter feito mais por eles esta semana. Estou feliz por ter colocado um ponto no quadro para o time hoje. Mal posso esperar para conseguir outro É de longe o melhor. ”Experiência no golfe e espero que haja meninos e meninas assistindo este dia e desejando jogar neste evento ou na Copa Solheim. Quanto mais e mais eu jogo neste evento, mais eu perceba que é o melhor evento do golfe, sem exceção.

“Não importa o que aconteça a seguir, estou orgulhoso de cada jogador, estou orgulhoso do capitão e dos vice-capitães. Foi uma semana difícil.” Pelo menos ele se importa.

Rory McIlroy da Team Europe estava em lágrimas depois de vencer sua partida contra Xander Shaveli. Fotografia: Mike Segar / Reuters

O único ponto brilhante da Europa, estranhamente o suficiente para chamá-lo assim, chegou na forma de McIlroy. Enviados na primeira partida com o objetivo de criar um milagre no esporte, os norte-irlandeses deixaram para trás as primeiras lutas de dois dias. McIlroy se livrou de Schauffele 3 e 2, mas o comportamento do vencedor principal quatro vezes sugeriu que ele não sabia bem o que a coisa toda deveria estar fazendo. Segue-se uma emoção crua.

O que restou do placar era um mar vermelho. Dois veteranos, Ian Poulter e Lee Westwood, juntaram-se a McIlroy em apenas três vitórias em singulares europeus.

Cantlay estava atrás de Shane Lowry após dois, mas respondeu a ponto de triplicar após seis. Cantlay estava eliminando a vitória com muito conforto, por 4 e 2. Os EUA agora só precisam de três pontos.

Jon Ram, que pode ter ficado exausto de carregar golfe continental nos ombros por dois dias, perdeu os primeiros quatro buracos para Scotty Scheffler. O uso de curingas por Stricker, seis deles, tem sido um tema importante na Ryder Cup. Muitos questionaram o recebimento de Scheffler da seleção do capitão; O Texas riu por último, batendo os números 14 e 3 do mundo.

Não sem seus percalços de relações públicas que ele luta, Bryson DeChambeau tem sido um queridinho dos showrooms desde que chegou a Whistling Straits. Apresentações poderosas ajudam. DeChambeau arrancou da pole position com a raquete na mão, tendo dirigido 373 jardas por quatro. Os aplausos mal diminuíram quando DeShamboe rolou em seu arremesso de 12 metros para uma águia. É inacreditável, Sergio Garcia achou DeChambeau muito quente para lidar, já que os EUA tiveram 3 vitórias e 2 vitórias, disse DeChambeau. “A atmosfera é elétrica e eu não gostaria que fosse de outra maneira. É uma visão maravilhosa, para se lembrar por toda a vida. Todos nós podemos nos unir como uma equipe. Estamos todos reunidos e sozinhos aqui esta semana. Mesmo assim somos rivais, todos podemos ser amigos e ter unidade. ” Não foi o caso.

Colin Morikawa, o campeão do Aberto Mundial, estava agora na pole position para levar a vitória para os Estados Unidos. Ele só precisou de metade de sua luta apertada com Victor Hovland para que os outros sete pares na pista se tornassem irrelevantes. Morikawa estava caindo para o norueguês depois de dois, mas liderou pela mesma margem até o oitavo tee. Hovland disparou um chute de 20 pés no dia 15, assim como o jogo.

Com Justin Thomas prestes a derrotar Tyrell Hutton, o ex-campeão americano do PGA Thunder Morikawa poderia roubar.

Dustin Johnson, que estava confortável contra Paul Casey, participou da mesma discussão. Morikawa viu um tiro para a águia três e, para uma vitória do buraco, ficou dolorido acima do solo no dia 16.

Morikawa escolheu o momento perfeito para produzir a foto de hoje. No terceiro grau 17, ele puxou um grande ferro longo a cerca de 3 pés do copo. A vantagem de Morikawa por um sobre o tee final foi a confirmação de que a Ryder Cup estava se reposicionando. Na verdade, Hovland venceu por último e proporcionou um momento de contra-pico, mas os EUA não tinham motivos para se preocupar. Johnson rapidamente se tornou o primeiro americano desde 1979 a vencer cinco das cinco partidas. Este foi o sucesso mais retumbante.