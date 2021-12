A vida em Vênus pode estar se escondendo em suas nuvens estranhas

Uma equipe de cientistas que modelou a atmosfera de Vênus encontrou dados que podem ajudar Explicação da intrigante química das nuvens do planeta. Os resultados aumentam a possibilidade de vida em Vênus Atmosfera, uma ideia ainda polêmica será investigada Através de várias missões planejadas para o escaldante planeta.

Vênus é o segundo planeta do Sol, o que o torna mais quente que a Terra. Além do calor do planeta, Vênus é um deserto rochoso e árido dominado por vulcões. Beleza Retirada de ácido sulfúrico . Essa camada de nuvem – com cerca de 12 milhas de espessura – obscurece a superfície do planeta dos observadores terrestres na maior parte do tempo, e mais recentemente Ele Ela Ele estava no centro das atenções como Um possível esconderijo para vida alienígena.

Pesquisas recentes moldaram essas nuvens mais profundamente, e os cientistas Eu descobri que as nuvens do planeta não são perfeitas Consiste em ácido sulfúrico Mas com a mistura de algumas pastas de sal de amônio. Equipe de estudo Eu fui Publicados Em Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nosso modelo prevê que as nuvens não são inteiramente compostas de ácido sulfúrico concentrado, mas as gotículas das nuvens são parcialmente neutralizadas. “Nosso modelo assume que o composto que neutraliza o ácido nas nuvens é a amônia”, disse Janusz Petkowski, astrobiólogo do MIT e co-autor do estudo recente, por e-mail. A fonte da amônia é desconhecida, mas pode ser o resultado da produção biológica de amônia em gotículas de nuvem. Como resultado da neutralização do ácido, as nuvens não são mais ácidas do que alguns dos ambientes terrestres hostis que abrigam a vida. ”

O trabalho recente baseia-se em Pesquisa que recebeu muita cobertura da mídia Publicados No ano passado na Nature, que reivindicou a revelação gás fosfina na atmosfera de Vênus. (Os cientistas que elaboraram o novo artigo também estavam entre os autores do artigo sobre fosfina. ) A fosfina é produzida por microorganismos que não precisam de oxigênio para sobreviver, então a presença do gás foi um sinal surpreendente de que algo biológico pode estar acontecendo nesses organismos. nuvens. descoberta Foi polêmico que outros pesquisadores disseram que o sinal de fosfina putativo era de fato Apenas dióxido de enxofre, Enquanto Outros sugeriram ativo vulcões, Não a vida, pode ser responsável.

“No life that we know of could survive in the Venus droplets,” said Sara Seager, a planetary scientist at MIT and a co-author of the new study, in an institute lançamento. “Mas o que quero dizer é que talvez haja alguma vida lá fora, e ela esteja modificando seu ambiente para que seja habitável.”

O novo artigo não se concentrou na fosfina mas sim Algumas assinaturas químicas inexplicáveis ​​em Vênus nuvens. Anos de observações indicaram mais vapor de água e dióxido de enxofre do que o esperado. Os pesquisadores pensaram que a amônia poderia explicar essas anomalias.

“A amônia não deveria estar em Vênus”, acrescentou Seger. . “Ele tem hidrogênio ligado a ele e há muito pouco hidrogênio ao redor. Qualquer gás que não pertença ao contexto de seu ambiente é automaticamente suspeito porque é feito de vida.”

a Os modelos indicaram que, Se existirem microrganismos em Vênus e Na produção de amônia, o oxigênio será liberado como subproduto. Além disso, a amônia (uma substância básica) neutraliza as gotículas de ácido sulfúrico nas nuvens, tornando-as um tanto habitáveis. Embora todo esse trabalho tenha sido feito com os modelos, sonda espacial futurista missões podem Ajude-nos a obter algumas respostas Sobre o que é realmente Isso ocorre nas nuvens.

Estas missões são as missões NASA Veritas e DAVINCI +, a EnVision orbital da ESA e (possivelmente) a proposta com financiamento privado. Venus Live Finder MissionsE no qual Seager e Petkowski estão trabalhando. Este último é o único O objetivo principal é investigar a possibilidade de vida alienígena em Vênus, mas é possível que as missões da agência espacial também colham algumas informações sobre o assunto. Destes três, DAVINCI + é a única missão que realmente entrará em Vênus Atmosfera e amostragem durante o pouso da espaçonave na superfície do planeta.

Se a vida de qualquer tipo for encontrada fora da Terra – qualquer um Fossilizado em MarteE Ele prospera nas nuvens de Vênus, ou nada no Oceano de lua gelada-Ele Ela Seria uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos. Mas ainda há um longo e incerto caminho pela frente antes que tais afirmações sejam feitas.

