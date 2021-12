Omicron ‘não é a mesma doença’ que cepas Covid anteriores: Oxford World

LONDRES – As cenas horríveis vistas nas ondas anteriores de Covid-19 são “agora história”, de acordo com John Bell, professor de medicina da Universidade de Oxford e conselheiro de ciências da vida do governo do Reino Unido.

Um estudo do governo britânico foi publicado na quinta-feira Ele disse que as pessoas têm muito menos probabilidade de serem hospitalizadas com a variante de omicron Covid do que com a cepa Delta anterior.

A Health Security Agency do Reino Unido disse que indivíduos com Omicron foram estimados em 31% a 45% menos probabilidade de ir aos departamentos de emergência em comparação com aqueles com Delta, e 50% a 70% menos probabilidade de procurar internação hospitalar.

A análise é ‘preliminar e altamente incerta’ devido ao pequeno número de casos omicron atualmente em hospitais, Mas se encaixa com descobertas semelhantes de cientistas na África do Sul e equipes de pesquisa no Imperial College London e na Universidade de Edimburgo.

Embora o número de mortes diárias permaneça baixo e a pesquisa preliminar indique que a variante omicron não é tão grave quanto outras cepas de Covid, especialistas em saúde alertaram repetidamente que o grande número de infecções pode levar ao aumento de mortes e sobrecarregar o sistema de saúde.

Danny Altman, professor de imunologia do Imperial College London, disse à CNBC por e-mail na semana passada que, mesmo que Omicron se mostre “mais leve” do que outras cepas, o número de casos potenciais pode dobrar ou triplicar o número de pessoas que precisam de hospitalização. Reino Unido, onde o vírus é galopante – com um risco particular para os não vacinados.

Olhando especificamente para o Reino Unido, ele disse: “Em um momento em que o NHS (National Health Service) está a) massivamente esgotado pelo omicron e (b) maciçamente sobrecarregado após dois anos de inferno na linha de frente, isso seria inacreditável. Defenda-o , “acrescentando que” ainda não há brotos verdes. “