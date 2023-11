A ligação indescritível entre gordura marrom e conexão social

resumo: Um estudo que explorou a relação entre a atividade do tecido adiposo marrom (TAM) e a propensão ao contato físico produziu resultados inconclusivos, desafiando suposições anteriores.

Os investigadores tentaram replicar um estudo de 2012 que utilizou termografia infravermelha para medir a atividade BAT, levantando a hipótese de que uma menor atividade poderia estar relacionada com uma maior necessidade de contacto físico.

Apesar de testar 94 participantes, o método não conseguiu medir de forma fiável a atividade BAT, deixando dúvidas sobre o seu papel nos comportamentos sociais e nos padrões de apego. Este revés indica a necessidade de métodos alternativos para explorar como as MTD afectam as interacções sociais e a saúde humana.

Principais fatos:

O estudo teve como objetivo criar um método não invasivo para medir a atividade do MTD para compreender o seu papel nos comportamentos sociais. A termografia infravermelha, utilizada para medir a atividade das MTD, revelou-se pouco fiável, o que é inconsistente com estudos anteriores em menor escala. A investigação destaca a complexidade de ligar a actividade MTD aos comportamentos sociais humanos, sugerindo que é necessária uma maior exploração.

fonte: Sociedade Polonesa de Psicologia Social

Os psicólogos suspeitam que a quantidade de gordura marrom no corpo, que se encontra em uma área específica na parte superior do pescoço e pode aumentar a temperatura corporal, esteja relacionada à tendência de algumas pessoas de buscar contato físico. Assim, um estudo recente procurou avaliar se existia uma forma fácil, de baixo custo e não invasiva de determinar a atividade desse tecido.

Se este método existisse, seria possível compreender as ligações entre a procura de contacto físico, como um abraço caloroso, e a actividade do tecido adiposo castanho. A hipótese principal é que a atividade mais fraca do tecido adiposo marrom pode estar associada a um maior comportamento de busca de contato físico (ver o trabalho do professor Hans Eisermann, um dos autores deste estudo).

A tendência de buscar contato físico está intimamente ligada ao estilo de apego de um indivíduo: se é ansioso, evitativo, seguro ou desorganizado. Crédito: Notícias de Neurociências

A tendência de buscar contato físico está intimamente ligada ao estilo de apego de um indivíduo: se é ansioso, evitativo, seguro ou desorganizado. Na verdade, o indivíduo evitativo geralmente evita pedir contato físico.

Ainda não se sabe se o estilo de fixação está associado a uma diferença na atividade do tecido adiposo marrom. Em última análise, encontrar uma forma de avaliar a associação entre termorregulação e comportamentos sociais beneficiaria os psicólogos sociais.

“Em outras espécies além dos humanos, acredita-se que a termogênese do TAM (isto é, tecido adiposo marrom) seja relevante para os cuidados maternos”, explicam Nathan Vidal (Université Grenoble Alpes, França) e seus coautores em um novo artigo, publicado na revista peer -jornal de acesso aberto revisado “Mas se e como o BAT está envolvido nas interações interpessoais ou na conexão interpessoal humana é ambíguo.” Boletim Psicológico Social.

“A razão pela qual a MTD e o seu papel na interação social entre humanos adultos são mal compreendidos é que o método mais utilizado para medir a quantidade e a atividade da MTD depende de traçadores radioativos altamente invasivos”, acrescentam.

Inspirados pelas descobertas de seus colegas pesquisadores de 2012, que relataram resultados promissores ao usar câmeras infravermelhas para monitorar quanto calor um depósito de gordura marrom na região supraclavicular poderia liberar em condições de frio, Vidal e sua equipe decidiram descobrir mais sobre o relacionamento. entre atividade térmica exótica e características de associação individual.

“Dada a importância da ligação social e da solidão para a saúde, as MTD podem constituir um ponto de entrada para compreender melhor porque é que as relações sociais são benéficas para a saúde de um indivíduo, e consideramos a medição das MTD como vital para uma melhor compreensão destes mecanismos.” Autores do último estudo.

“Devido aos riscos associados à radiação ionizante durante o PET-CT, os pesquisadores têm procurado desenvolver métodos alternativos para estimar a atividade do BAT, como a termografia infravermelha.”

Porém, antes disso, a equipe teve que replicar o estudo anterior para confirmar a termografia infravermelha como um método confiável, já que seus colegas testaram apenas sete indivíduos do sexo masculino, uma amostra bastante pequena. Assim, em seu estudo, Vidal e sua equipe repetiram o experimento com um total de 94 participantes do sexo masculino e feminino.

Para sua decepção, os investigadores concluíram que o método de termografia infravermelha não conseguia medir o calor emanado da gordura corporal e que estudos futuros sobre a termogénese MTD, a termorregulação social e a segurança do apego deveriam, em vez disso, procurar metodologias e protocolos alternativos.

“Neste momento, não sabemos porque é que o protocolo falhou”, diz a equipa.

“O protocolo de resfriamento pode não desencadear a atividade BAT, talvez a termografia infravermelha não possa avaliar a atividade BAT na região supraclavicular, ou talvez a atividade BAT só possa ser detectada pela termografia infravermelha na subpopulação (por exemplo, homens).”

“Avaliar a confiabilidade de um protocolo de termografia infravermelha para avaliar a ativação do tecido adiposo marrom induzido pelo frio em estudantes franceses de psicologia“Por Nathan Vidal et al. Boletim de Psicologia Social

um resumo

Avaliar a confiabilidade de um protocolo de termografia infravermelha para avaliar a ativação do tecido adiposo marrom induzido pelo frio em estudantes franceses de psicologia

Os autores usam medições de termografia infravermelha da temperatura da pele para avaliar de forma não invasiva a produção de calor do tecido adiposo marrom (BAT).

Em outras espécies que não os humanos, as MTD têm sido associadas aos cuidados maternos e, portanto, podem ser cruciais para a compreensão das diferenças na segurança do apego.

Embora as primeiras pesquisas sobre MTD tenham medido a sua presença relativa no corpo humano através de marcadores radioativos, os investigadores utilizaram recentemente a termometria infravermelha da temperatura da pele em condições de frio para estudar a termogénese utilizando MTD fora de instalações médicas.

A termografia infravermelha baseia-se na comparação da temperatura da pele na região supraclavicular (onde está localizado o depósito BAT) com a temperatura da pele na região esternal (que não possui depósitos BAT) em condições frias, quando o depósito BAT produz calor supraclavicular.

Replicamos o protocolo de termografia infravermelha, que relatou anteriormente um aumento de 0,2°C na temperatura da pele supraclavicular (vs. esterno) em condições de frio (vs. controle) em apenas 7 adultos, o que provavelmente levou a uma superestimação do efeito.

Com um tamanho de amostra muito maior (n = 94 jovens) e um protocolo semelhante, não encontramos diferença significativa na relatividade, d de Cohen = 0,10, IC 95% [-0.31, 0.50]ou temperatura absoluta da pele supraclavicular, d de Cohen = 0,11, IC 95% [-0.30, 0.52]. Usando florestas aleatórias condicionais, também descartamos uma variedade de explicações alternativas para o motivo pelo qual o método não conseguiu obter efeito.

Este protocolo de termografia infravermelha não pode medir a termogênese MTD e, portanto, não é recomendado para estudos futuros para examinar diferenças individuais na fixação.