A versão PS Plus de Final Fantasy VII Remake pode ser atualizada para a versão PS5 gratuitamente a partir de quarta-feira

A Square Enix tem um presente de Natal antecipado reservado para quem o pegar Final Fantasy VII Remake através da PlayStation Plus No início deste ano: Você pode atualizar esta versão do jogo para a PlayStation 5 Enhanced Edition gratuitamente a partir de quarta-feira. quando Final Fantasy VII Intergrade Remake Lançado em junho, apenas Aqueles que já compraram o jogo podem atualizar gratuitamente. Seis meses depois, a oferta foi ampliada para quem adquiriu o RPG através do PS Plus.

Antes tarde do que nunca. Isso significa que os proprietários de PS5 que reivindicaram o jogo por meio do serviço de assinatura da Sony podem esperar suporte para 60 quadros por segundo ou resolução 4K com os dois modos oferecidos. Ainda melhor, o DLC de Yuffie intitulado Episode INTERmission também estará à venda por um tempo limitado junto com esta oferta do PS Plus. Você poderá economizar 25%, o que reduz o preço para US $ 14,99.

quando Revisamos o episódio INTERmission no PS5Dissemos que, embora não impressionasse ninguém, ainda era “uma aventura divertida que se encaixa perfeitamente na história atual e os fãs não vão querer perder”.

Esta demonstração da Square Enix corrige um dos maiores problemas do PS Plus agora: a falta de Atualizações gratuitas de PS4 para PS5 Para endereços que acessam o Serviço. Ele Ela Aconteceu recentemente com projétil fatalMas era um problema há muito tempo GreedFall’s A inclusão é no início de 2021. Mas pelo menos nós (eventualmente) temos um resultado positivo aqui. Se você reivindicar Final Fantasy VII Remake através do PS Plus e possuir um PS5, a atualização gratuita será sua a partir de 22 de dezembro de 2021.