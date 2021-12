Quais são os jogos mais populares de 2021? Resident Evil e Metroid

foto : Capcom / Nintendo / Kotaku

Resident Evil Village Esse é um grande jogo! É facilmente um dos meus jogos favoritos de 2021. Mas também pode ser assustador ou desafiador às vezes. Portanto, fiquei surpreso ao ver que as estatísticas o mostram como o videogame mais completo lançado em 2021.

Como eu vi Jogos Axios, você pode assistir aos jogos mais completos de 2021 de acordo com os usuários no site HowLongToBeat.com. Este é um site que basicamente rastreia quanto tempo leva para vários jogadores concluírem os jogos, permitindo que as pessoas vejam rapidamente quanto tempo leva para terminar um jogo antes de iniciá-lo. (Eu uso muito este site para ajudar a planejar os jogos que vou jogar a seguir, então não estou pulando em muitos jogos grandes seguidos.)

De acordo com as estatísticas do site, aqui estão os cinco principais jogos lançados em 2021:

1. Resident Evil Village 2. Medo de Metroid 3. Ratchet & Clank: Separe 4. São necessários dois 5. Super Mario 3D World + Bowser Fury

Acho interessante como uma boa parte dos jogos concluídos são, de certa forma, adequados para famílias até chegar ao topo e M RE. Aldeia É o número um.

Outro dado interessante são os principais jogos que os usuários param de jogar por qualquer motivo. No topo desta lista Valheim, 12 minutosE E anel de herói. O site também mantém um registro de quais jogos estão no maior número de jogadores, então muitas pessoas gostariam de finalmente vencer os jogos … um dia. No topo da lista está Replica NieR 1.22474487139 … Seguido por Resident Evil Village E Legendary Edition Mass Effect.

Ah, e talvez o dado mais estranho que encontrei enquanto procurava HowLongToBeat.com E todas as suas estatísticas Foi o jogo mais completo por todos os seus usuários.

Wanna take a guess?

Well, then I’ll ramble for a bit so you don’t see the answer right away and so you don’t accidentally see it and okay that’s enough let’s get to the answer. Portal! Yup, Valve’s first-person puzzle-platformer, and its sequel are the top two most completed games according to the site’s stats. At number three? 2013 Cavaleiro da tumba Reinício. Quanto mais você aprende!

Claro, tenha em mente que todas essas estatísticas – embora muito interessantes e interessantes de se olhar – são apenas uma pequena amostra dos milhões de pessoas que jogam a cada ano. No entanto, este é um bom insight sobre o que as pessoas estão jogando.