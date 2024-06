A última resistência do mamute peludo

Cerca de 10.000 anos atrás, a Ilha Wrangel era uma região montanhosa na Sibéria continental. Poucos mamutes passavam algum tempo lá, preferindo áreas mais baixas onde cresciam plantas mais abundantes.

Mas no final da Idade do Gelo, o derretimento das geleiras submergiu o extremo norte da Sibéria. “Havia um pequeno rebanho de mamutes que estava na Ilha Wrangel quando foram isolados do continente”, disse Dallin.

Os mamutes do continente enfrentaram grandes desafios à sua sobrevivência. Os humanos expulsaram-nos, enquanto as alterações climáticas destruíram grande parte do seu habitat herbáceo, transformando-o em tundra.

Mas alguns mamutes encalhados na Ilha Wrangel tiveram um enorme golpe de sorte. A ilha estava livre de humanos e outros predadores, e eles não enfrentavam a concorrência de outros mamíferos pastadores. Além disso, o clima da Ilha Wrangel transformou-a numa cápsula do tempo ecológica, onde os mamutes ainda podem desfrutar de uma variedade de plantas da Idade do Gelo.