A descoberta de estruturas estranhas e inesperadas flutuando acima da Grande Mancha Vermelha de Júpiter

A atmosfera de Júpiter é um ambiente fascinante e em constante mudança. Aglomerados de diferentes cores, tempestades, nuvens enormes e muito mais podem ser vistos em todo o planeta. No entanto, a atmosfera superior sempre foi considerada calma. Certamente foi aqui que ocorreu a aurora boreal, mas, além disso, ele pensou que não havia nada de estranho acontecendo. Agora, um grupo de astrônomos virou essa crença de cabeça para baixo.

A atmosfera superior é difícil de estudar. Nos pólos, as partículas da lua vulcânica Io seguem as linhas do campo magnético para criar auroras em vários comprimentos de onda. Quanto ao resto do planeta, a energia que o forma é a luz solar. Júpiter recebe apenas cerca de 4% da luz solar que a Terra recebe. É por isso que os astrônomos presumiram que a aurora seria muito uniforme.

“Pensámos, talvez ingenuamente, que esta área seria realmente aborrecida”, disse o líder da equipa Henrik Melin, da Universidade de Leicester, no Reino Unido. declaração. “Na verdade, é tão interessante quanto a aurora boreal, se não mais. Júpiter nunca para de surpreender.”

Observações feitas pelo Telescópio James Webb revelaram estruturas complexas acima da famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade mais larga que a Terra. Eles encontraram arcos escuros e pontos brilhantes que podem ser vistos no infravermelho. A fonte desta diversidade não é a luz solar, mas as caóticas camadas mais profundas da atmosfera de Júpiter.

“Uma maneira de mudar essa estrutura é com ondas gravitacionais, que são como ondas quebrando na praia, criando ondulações na areia”, explicou Melin. “Essas ondas são geradas nas profundezas da turbulenta baixa atmosfera, em torno da Grande Mancha Vermelha, e podem viajar para cima, alterando a estrutura e as emissões da alta atmosfera.”

Estas ondas gravitacionais também existem na Terra, mas se o mecanismo de influência for o mesmo, elas são muito mais fracas.

A descoberta demorou muito para chegar. Essas observações fizeram parte do programa Early Launch Science (ERS) do JWST, onde os astrônomos estão curiosos sobre a atmosfera superior de Júpiter há algum tempo.

“Esta proposta ERS foi escrita em 2017”, disse Imke de Pater, membro da equipe, da Universidade da Califórnia, Berkeley. “Um dos nossos objetivos era investigar a causa da alta temperatura acima da Grande Mancha Vermelha, conforme revelado por observações recentes do Infravermelho Telescópio da NASA. No entanto, os nossos novos dados mostraram resultados muito diferentes.

A equipe espera acompanhar as observações com o Telescópio Espacial James Webb para compreender melhor esta parte da atmosfera jupiteriana. Também ajudará nas observações planeadas para a missão JUICE da Agência Espacial Europeia, que irá explorar o planeta e as suas três luas geladas.

Esses resultados foram publicados em Astronomia natural.