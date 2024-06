General boliviano é preso e acusado de golpe após confronto dramático com o presidente

CNN

Um general boliviano foi preso e acusado de planejar um golpe contra o governo depois de tentar invadir o palácio presidencial na quarta-feira.

Unidades militares lideradas pelo general Juan José Zuniga – que foi demitido do cargo de comandante do exército boliviano apenas um dia antes – ocuparam a praça principal da capital, La Paz, enquanto veículos blindados invadiam a porta do palácio e soldados tentavam invadir o governo escritórios.

Horas mais tarde, o Presidente Luis Arce – que apelou ao público para “se organizar e mobilizar” em defesa da democracia – foi visto confrontando Zuniga no lotado átrio do palácio, ordenando ao general que retirasse os seus soldados e se retirasse.

Depois de Zuniga ter sido algemado e forçado a entrar num carro da polícia, um triunfante Arce ergueu o punho para a enorme multidão que se aglomerava no palácio presidencial, sinalizando a derrota da tentativa de golpe.

O seu ministro da Defesa, Edmundo Novello, disse mais tarde numa conferência de imprensa que o governo tinha recuperado “o controlo total e absoluto” sobre o seu exército. “Pedimos aos residentes que deixem tudo voltar ao normal”, acrescentou.

A Bolívia tem uma longa história de instabilidade política, com quase 40 tentativas de golpe bem-sucedidas desde 1946. A tentativa fracassada de golpe ocorre num momento em que o país sul-americano, sem acesso ao mar, com uma população de cerca de 12 milhões de habitantes, está a recuperar de uma crise económica que provocou protestos de rua. nos últimos meses. .

O país tem sofrido com a diminuição das reservas em moeda estrangeira, especialmente o dólar americano, e com a escassez de combustível e de outras necessidades básicas.

Durante a sua detenção, Zuniga alegou – sem fornecer provas – que estava a agir de acordo com as instruções de Arce.

“Encontrei-me com o presidente no domingo e o presidente disse-me que a situação estava muito má e que esta semana seria crítica. Portanto, é necessário preparar algo para aumentar a minha popularidade. retirar os (veículos) blindados?’”, disse Zuniga aos repórteres.

O ministro da Justiça, Ivan Lima, negou as alegações de Zuniga, dizendo que ele estava “mentindo e tentando se justificar sobre a decisão que tomou e pela qual terá que responder perante a justiça”.

Juan Carreta/AFP O presidente boliviano Luis Arce levanta o punho, cercado por apoiadores e pela mídia, em frente ao Palácio do Governo em La Paz, Bolívia, em 26 de junho de 2024.

O golpe fracassado foi amplamente condenado pelo governo boliviano e pelos líderes internacionais.

A Procuradoria-Geral da Bolívia disse ter iniciado uma investigação criminal contra Zuniga e “todos os outros participantes” envolvidos no incidente. Não está claro onde Zuniga está detido.

Na manhã de quarta-feira, imagens do local mostraram soldados armados ocupando a Praça Murillo, a principal praça de La Paz onde estão localizados os escritórios executivo e legislativo nacionais.

Veículos blindados foram vistos invadindo as portas do palácio do governo da Bolívia, de acordo com a Associated Press, onde o ex-presidente Morales, membro do partido Movimento pelo Socialismo (MAS) de Arce, disse no Canal X que um “golpe está surgindo no horizonte”. “.

O vídeo também mostrou alguns civis confrontando soldados na Piazza Murillo durante a tentativa de golpe.

O mais recente confronto político na Bolívia ocorre num momento em que aumentam as tensões sobre os planos do ex-presidente de esquerda Evo Morales de concorrer à reeleição contra o seu antigo aliado Arce nas eleições gerais do próximo ano.

Juan Carreta/AFP A polícia boliviana mantém detido Juan José Zúñiga, ex-comandante-em-chefe do Exército, em La Paz, Bolívia, em 26 de junho de 2024.

Antes da sua detenção, Zuniga dirigiu-se aos jornalistas no terreno, rodeado de soldados, dizendo: “Queremos restaurar a democracia”, ao mesmo tempo que falava dos problemas económicos que o país atravessa. Ele já havia sido demitido por ameaçar inviabilizar a candidatura à reeleição de Morales.

Ele disse: “O povo não tem futuro e o exército tem a coragem de olhar para o futuro dos nossos filhos e para o bem-estar e o progresso do nosso povo”.

Ele prometeu “libertar todos os presos políticos”, incluindo a ex-presidente Jeanine Anez, atualmente presa pelo que os tribunais disseram ser o seu papel nos protestos sangrentos que eclodiram depois que ela chegou ao poder em 2019.

No meio deste caos, o Presidente Arce anunciou novos líderes militares, incluindo o General José Sánchez, que substituiu Zúñiga como comandante do exército.

A situação pareceu ser amenizada quando Sanchez ordenou que os soldados em campo retornassem às suas unidades.

Veículos armados foram vistos saindo do Murillo Plaza pouco depois, segundo imagens transmitidas pela televisão boliviana. Ars também anunciou novos comandantes para a Marinha e a Força Aérea.

A CNN está tentando entrar em contato com o governo da Bolívia para comentar.

Morales, que rompeu publicamente com seu ex-aliado Arce, renunciou ao cargo de presidente em 2019, após a escalada dos protestos devido a acusações de fraude eleitoral; Ele alegou na época que havia sido forçado a renunciar em um golpe.

Gustavo A. disse: Flores Macias, professor de governo e políticas públicas na Universidade Cornell, disse à CNN que a tentativa de golpe reflete o descontentamento generalizado no país.

“O que está a acontecer na Bolívia é que amplos setores da sociedade, de todas as classes sociais e a todos os níveis, estão muito insatisfeitos com a forma como as coisas estão a correr, especialmente na frente económica. Temos eleições chegando em 2025.”

Naquela eleição, Arce e Morales “pareciam estar em rota de colisão. Ele acrescentou que ambos aspiram a se tornar o próximo presidente.

Juan Carreta/AFP Soldados bloqueiam a rua em frente ao Palácio Presidencial, à direita, e à Assembleia Legislativa, à esquerda, na Plaza Murillo, em La Paz, Bolívia, em 26 de junho de 2024.

Freddy Mamani, ex-vice-ministro das Relações Exteriores da Bolívia e aliado de Morales e Arce, disse à CNN que apesar da natureza “antidemocrática” de “tanques e soldados uniformizados controlando a praça… é necessário destacar que o povo boliviano está unido”. ” Diante de qualquer golpe.”

Mas, ecoando os comentários de Zuniga, um legislador da oposição acusou o governo de encenar um golpe numa tentativa de angariar apoio.

“O que aconteceu hoje na Bolívia é uma situação realmente estranha”, disse Andrea Barrientos, senadora do Partido da Sociedade Civil, de oposição, à BBC. “Podemos confirmar que se tratou de um autogolpe organizado pelo governo de Luis Arce.”

A notícia da tentativa de golpe foi fortemente condenada pelos líderes internacionais e regionais, incluindo o presidente do Paraguai, Santiago Peña, o presidente do México e a União Europeia.

Isar Raldés/AFP/Getty Images Forças militares disparam gás lacrimogêneo contra pessoas do lado de fora do Palácio Quemado, na Plaza Murillo, em La Paz, em 26 de junho de 2024.

O presidente chileno, Gabriel Porich, disse no programa X: “Expressamos nosso apoio à democracia em nosso país irmão e ao governo legítimo de Luis Arce”.

A Embaixada dos EUA em La Plaz disse que estava “monitorando de perto a situação”.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenou as mobilizações “da forma mais ativa” no Dia X, dizendo: “O exército deve submeter-se à autoridade civil legitimamente eleita”.

A Bolívia tem sofrido crises políticas contínuas e interferência constante dos militares, disse Carlos Solar, pesquisador sênior do Royal United Services Institute, à CNN.

Isto, combinado com o “alto grau de polarização entre os políticos que não foram capazes de efetuar a sucessão eleitoral”, minou a governação democrática na Bolívia.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.