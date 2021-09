A SpaceX teve problemas a bordo de seu primeiro cruzeiro. Poderia ter sido muito pior

Isaacman disse que os sistemas da espaçonave SpaceX Crew Dragon estavam alertando a tripulação sobre um problema “significativo”. Eles passaram meses pesquisando os manuais da SpaceX e treinando em resposta a emergências espaciais, então entraram em ação, trabalhando com os controladores de solo da SpaceX para determinar a causa do erro.

No final das contas, o Dragão da Tripulação não estava em perigo. Mas o banheiro estava no avião.

Não há nada fácil em relação ao espaço, incluindo ir ao banheiro. No caso de um ser humano saudável na Terra, garantir que tudo acabe no banheiro geralmente é uma questão de objetivo simples. Mas no espaço, não há sensação de gravidade. Não há garantia de que o que sai irá … para onde deveria estar. O lixo pode – e vai – em todas as direções possíveis.

Para resolver este problema, existem vasos sanitários com ventiladores internos que são usados ​​para criar sucção. Basicamente, eles puxam os resíduos do corpo humano e os mantêm afastados.

Os fãs do “sistema de gerenciamento de resíduos” do Crew Dragon tinham problemas mecânicos. Isso disparou o alarme que a tripulação ouviu.

Scott “Kid” Bottet, o gerente da missão Inspiration4 que ajudou a supervisionar a missão da Terra, disse a repórteres sobre o assunto em uma entrevista à CBS. O diretor de gerenciamento de missão da tripulação em Poteet e SpaceX posteriormente confirmou “problemas” com o sistema de gerenciamento de resíduos em uma conferência de imprensa, mas não entrou em detalhes, levando a uma onda imediata de especulações de que o erro poderia ter causado um caos catastrófico.

Quando questionado diretamente sobre isso na quinta-feira, Isakman disse: “Quero ser 100 por cento claro: não houve absolutamente nenhum problema na cabine em relação a ele.” quem – qual. “

Mas Isaacman e seus companheiros de viagem na missão Inspiration4 tiveram que trabalhar com a SpaceX para responder ao problema durante sua estada de três dias em órbita, durante a qual experimentaram inúmeras interrupções de comunicação, destacando a importância de um sistema abrangente de treinamento da tripulação.

“Eu provavelmente diria que algo em torno de 10% do nosso tempo em órbita não tínhamos [communication with the ground]”Éramos uma equipe muito calma e maravilhosa durante isso”, disse ele, acrescentando que “resistência mental, boa estrutura mental e boa atitude” foram essenciais para a missão.

“O aspecto psicológico é uma área em que você não pode se comprometer porque … obviamente houve circunstâncias que aconteceram lá fora, onde se você tivesse alguém que não tivesse essa resistência mental e você começasse a agir mal, isso poderia realmente ter trazido ligado ”, disse Isaacman.

A SpaceX não respondeu aos pedidos de comentários da CNN Business.

A história do banheiro também destaca uma verdade fundamental sobre a humanidade e suas ambições extraterrestres – não importa o quão polidos e brilhantes imaginemos nosso futuro no espaço, os fatos biológicos permanecem.

lixo no espaço, história

Isaacsin – como muitos astronautas antes dele – era tímido quando se tratava de discutir a “colocação do banheiro”.

“Ninguém realmente quer entrar em detalhes sangrentos”, disse Isakman. Mas quando a equipe do Inspiration4 conversou com alguns astronautas da NASA, eles disseram: “Usar o banheiro e o espaço é difícil, e você tem que ser bom – qual é a palavra? – muito” Bom coração Para cada um “.

Ele acrescentou que, apesar dos problemas com o banheiro no avião, ninguém sofreu acidentes ou insultos.

“Não sei para quem ele os estava treinando, mas fomos capazes de trabalhar e superar isso [the toilet] Mesmo com as condições difíceis no início, não havia absolutamente nada, você sabe, na cabine Ou qualquer coisa assim. ”

No entanto, descobrir como descansar com segurança no espaço foi uma pergunta fundamental feita no início dos voos espaciais humanos, meio século atrás, e o caminho para as respostas não tem sido perfeito.

Durante a missão Apollo 10 de 1969 – que viu Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan navegar ao redor da lua – Stafford relatou ao Controle da Missão no sexto dia da missão que um pedaço de lixo estava flutuando na cabine, de acordo com Documentos governamentais que já foram classificados

“Dê-me um lenço rápido”, Stafford registrado Como ele disse alguns minutos antes de Cernan descobrir outro: “Aqui está outra merda.”

O processo de coleta de fezes naquela época era da NASA Relatório Mais tarde, foi revelado que um saco plástico “muito básico” havia sido “colado na nádega”.

“O sistema de bolsa fecal era marginalmente funcional e a tripulação o descreveu como extremamente ‘desagradável’”. Relatório A partir de 2007 mais tarde revelado. “Os sachês não forneciam nenhum controle de odor na cápsula pequena e o odor era proeminente.”

Os banheiros no espaço evoluíram desde então, graças aos esforços meticulosos dos cientistas da NASA, disse a jornalista Mary Roach, autora de Packing for Mars. NPR em 2010.

“O problema aqui é que você tem esse banheiro espacial muito avançado e precisa testá-lo. Bem, você precisa, sabe, levá-lo ao campo de Ellington e montá-lo no simulador de gravidade zero – o avião que faz esses arcos detalhados para cima e para baixo – e então você tem que encontrar um voluntário Poor do Waste System Management Office para testá-lo. E eu não sei sobre você, mas, quero dizer, fazer sob demanda em 20 segundos, agora isso é pedindo muito do cólon. Portanto, é muito detalhado e enganoso. “

Treinar astronautas para usar o banheiro não é brincadeira, escreveu Roach em seu livro Mobilizing for Mars.

“A simples micção pode, sem gravidade, se tornar uma emergência médica exigindo cateterismo e embaraçosas consultas de rádio com cirurgiões de aviação”, escreveu ela. Como a urina se comporta de maneira diferente dentro da bexiga no espaço, pode ser muito difícil saber quando é necessário eliminá-la.

adaptação do espaço

O corpo humano é evolutivamente projetado para a vida na Terra, com sua gravidade, ar rico em oxigênio e ciclos ambientais previsíveis. Não foi projetado especificamente para flutuar sem gravidade, um fato que fez com que muitos astronautas se sentissem mal, especialmente durante os primeiros dois dias em órbita.

“Vomitei 93 minutos no meu primeiro vôo”, disse o astronauta da NASA Stephen Smith, um veterano em quatro missões espaciais. jornalista . “Foi a primeira de 100 vezes em quatro viagens. É estranho ir para um trabalho onde você sabe que vai vomitar.”

A NASA tem um termo oficial para a doença – Síndrome de Adaptação Espacial, que em um artigo de pesquisa estima que cerca de 80% dos astronautas já sofreram.

Isaacman disse que durante a missão Inspiration4, ele não sentiu necessidade de vomitar. Mas o ajuste à microgravidade pode ser desconfortável.

“É apenas uma reunião em sua cabeça, como quando você está pendurado de cabeça para baixo na cama”, disse ele à CNN Business. “Mas você tem que encontrar uma maneira de simplesmente ignorá-lo e trabalhar nele … Depois de cerca de um dia, há algum tipo de equilíbrio sobre o qual você não sabe muito.”

Nem todos os seus colegas tiveram tanta sorte. Hayley Arsenault, uma sobrevivente do câncer de 29 anos que trabalhava como médica para o Inspiration4, teve que dar injeções de Phenergan – um anti-histamínico usado para tratar o enjoo para combater a náusea, disse Isaacman.

A verdade inescapável é que os humanos lutarão contra as doenças enquanto continuarmos olhando para o espaço e vendo-o como um lugar para onde ir. É por isso que muitos jornalistas, incluindo Roach, questionaram nossa tendência de romantizar as viagens espaciais e minimizar a dura realidade e os riscos.

Mas, apesar do aborrecimento, Isaacman disse que não se arrepende de sua decisão de gastar quase US $ 200 milhões em um vôo espacial de três dias.

“Espero que isso sirva de modelo para missões futuras”, disse ele, acrescentando que acredita na missão da SpaceX de, eventualmente, apoiar colônias inteiras de pessoas que vivem no espaço sideral.

Durante sua viagem, “eu me senti realmente energizado e energizado com a ideia de que apenas temos que continuar pressionando e indo mais longe.”