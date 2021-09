O fogo destrói o edifício Diamond Lil vazio no Templo do Norte em Salt Lake City

Os bombeiros de Salt Lake City respondem a um incêndio em um antigo prédio no antigo Diamond Lil Restaurant, 1528 W. North Temple, no início do sábado. O prédio estava vazio na hora do incêndio. (Corpo de Bombeiros de Salt Lake City)

SALT LAKE CITY – Equipes de bombeiros permaneceram no local na tarde de sábado, após extinguir as chamas que destruíram o edifício Diamond Lil vazio em 1528 W. North Temple no início do dia. O incêndio foi relatado na manhã de sábado. North Temple e as ruas ao redor, onde os bombeiros trabalharam para apagar as chamas, foram fechadas e permanecerão fechadas durante todo o dia enquanto as equipes monitoram a cena em busca de pontos quentes, disse o capitão Anthony Burton de Salt Lake City. Não houve relatos de feridos ou mortes, disse o capitão Tony Stowe em Salt Lake City. O prédio deveria ser demolido na segunda-feira. Burton agradeceu ao público por sua cooperação e notificação antecipada do incêndio, descrevendo o esforço como “útil”. A Polícia de Salt Lake pediu ao público que evitasse a área, “concentrando-se no Templo do Norte de Redwood Road a 1200 W até 700 N.” Stowe disse que a causa do incêndio está sendo investigada. As operações continuam 1528 West North Temple. Pedimos à comunidade que evite a área e se concentre no North Temple de Redwood Road até 1200 W. Até 700 North Heavy Smoke em toda a área. Tweet incorporar Tweet incorporar Tweet incorporar E Tweet incorporarpic.twitter.com/5kdtlLuqG4 Corpo de Bombeiros de Salt Lake City (slcfire) 25 de setembro de 2021 × Fotos Mais histórias em que você possa estar interessado

