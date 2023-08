Casos graves de coronavírus estão aumentando no Colorado e também em todo o país

As autoridades de saúde do Colorado estão monitorando os números do coronavírus à medida que casos graves aumentam em todo o país.

Eles viram um aumento nas hospitalizações por coronavírus este mês.

A média de hospitalizações atuais no Colorado é de cerca de 70, acima das cerca de 63 hospitalizações por semana em julho.

Esses números representam uma melhoria em relação aos números do verão passado, sem falar no auge da epidemia.

“Achei que tinha acabado”, disse Dale Atchison, cinegrafista da CBS News Colorado. Ele resistiu com sucesso à pandemia até a semana passada, quando testou positivo para o coronavírus.

“Só tive febre no segundo dia, depois tive febre e dor de cabeça”, disse ele.

As taxas de testes positivos aumentaram em todo o país à medida que atravessamos o nosso quarto verão com o vírus.

“Recentemente, vimos um aumento nos casos de coronavírus, não apenas na comunidade, mas também nas hospitalizações”, disse a Dra. Jaya Kumar, diretora médica do Centro Médico Sueco em Englewood, à CBS News Colorado.

Mas ela acrescenta que com tantas pessoas vacinadas, estamos mais bem equipados para lidar com a COVID-19 do que antes.

“Os casos de COVID-19 aumentaram desde o final de junho, com aproximadamente 107 casos relatados por dia (média de 7 dias em 12 de agosto)”, disse um porta-voz do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado. “As taxas de hospitalização permaneceram relativamente baixas durante o verão. No entanto, há um ligeiro aumento que ocorre em agosto. O Colorado está vendo um aumento nos casos de COVID-19, semelhante ao do país em geral, conforme refletido em nossos dados positivos de hospitalização e na porcentagem de Felizmente, no entanto, as hospitalizações permanecem baixas em geral.

Um novo reforço para lidar com as variantes mais recentes é esperado em breve.

“Esperamos que este reforço seja lançado no final de setembro ou início de outubro, por isso recomendo fortemente a todos que recebam este reforço elegível”, disse Kumar.

Atualmente não há apelo para o regresso às máscaras, exceto para aqueles que são extremamente vulneráveis. O vírus pode se espalhar facilmente, até mesmo para o seu cônjuge.

“Ela pegou Covid depois de mim, então ainda está de cama por causa da doença”, explicou Acheson, referindo-se à esposa.

Se você estiver se sentindo mal e tiver os kits caseiros de teste de coronavírus recomendados pelos médicos, eles ainda deverão poder ser usados.