Warriors ‘emocionalmente preparados’ para a saída de Klay Thompson, de acordo com Zach Lowe – NBC Sports Bay Area e Califórnia

As tensões estão aumentando entre Klay Thompson e os Warriors com a agência gratuita da NBA no horizonte.

Embora ambos os lados compreendam agora que tudo isto faz parte do negócio, ainda há um aspecto emocional que pode influenciar a decisão iminente.

Estes sentimentos parecem claros para Zach Lowe, da ESPN, que acredita que ambas as partes estão a preparar-se para se separarem.

“Eles parecem estar emocionalmente preparados para essa possibilidade”, disse Lowe na manhã de quarta-feira no “Get Up”. “E acho que há alguns sentimentos feridos de ambos os lados que precisam ser consertados para que esse reencontro aconteça. Saberemos muito na sexta-feira. 20 de junho, há um prazo para garantir o contrato de Chris Paul por US$ 30 milhões. Ou os Warriors irão dispensá-lo até então, já que os Warriors poderiam trabalhar para encontrar uma troca para Chris Paul que traga de volta alguém que possa ajudar seu time se eles trouxerem outro jogador caro, torna-se financeiramente difícil manter todo esse time junto.

“Eles não querem pagar uma enorme conta de impostos para um time que está lutando apenas para chegar aos playoffs. E Klay, todo mundo precisa de uma chance, ele pode se encaixar em qualquer lugar. vá buscá-lo e dê-lhe o que ele quer. [the] Denver [Nuggets] Por exemplo. Se Kentavious Caldwell-Pope deixar Denver, será uma boa opção para Klay Thompson? Qual é a prioridade dele? É dinheiro? a vitória? De volta ao Golden State?

No momento, Thompson e os Warriors ainda não concordaram com uma extensão de contrato, e o cinco vezes NBA All-Star está programado para chegar ao mercado aberto na noite de domingo.

Vários relatórios indicam que Thompson está buscando um contrato de pelo menos três anos, que os Warriors ainda não ofereceram. O Golden State supostamente ofereceu ao atirador habilidoso um contrato de dois anos antes do período de agência gratuita, mas parece que Thompson testará as águas com outras equipes.

Thompson foi contratado pelo Golden State em 2011 e passou toda a sua carreira no Bay, ajudando os Warriors a ganhar quatro títulos da NBA ao lado do mesmo trio da dinastia, Steph Curry e Draymond Green.

Todos os sentimentos são compreensíveis, mas nada dura para sempre.

“Romanticamente, minha alma romântica quer que esses três caras toquem juntos para sempre”, disse Lowe. “Nem sempre conseguimos o que queremos.”

