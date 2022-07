A Saga Elon Musk-Twitter agora se mudou para os tribunais

O Twitter sustenta que os números de spam são precisos, mas se recusou a divulgar publicamente como detecta e contabiliza contas de spam porque usa informações privadas, como números de telefone dos usuários e outras pistas digitais sobre suas identidades, para determinar se a conta não é genuíno. Um porta-voz do Twitter se recusou a comentar quando o Twitter planejava entrar com uma ação judicial para fazer cumprir o acordo de fusão.

“Os resultados são: o tribunal diz que Musk pode ir embora”, disse David Larker, professor de contabilidade e governança corporativa da Universidade de Stanford. “A outra consequência é que ele é forçado a seguir com o acordo, e o tribunal pode forçar isso. Ou pode haver um acordo onde há uma renegociação de preços.”

Para o Twitter, concluir a venda para Musk é vital. Ela fechou um acordo com Musk porque as empresas de tecnologia tinham avaliações otimistas. Alguns, como Snap e Meta, agora entraram em colapso Eles enfrentam pressão publicitária, turbulência econômica global e inflação crescente. As ações do Twitter caíram cerca de 30 por cento desde que o acordo foi anunciado e estão sendo negociadas abaixo do preço de oferta de Musk de US$ 54,20 por ação.

Especialistas jurídicos disseram que a disputa de spam de Musk pode ser uma manobra para forçar o Twitter a voltar à mesa de negociações na esperança de um preço mais baixo.

Enquanto os negócios estão sendo fechados, nenhum outro comprador em potencial surgiu como substituto do cavaleiro branco de Musk, tornando sua oferta a melhor que o Twitter pode obter.

O trunfo no Twitter écondição de desempenho específica“Isso dá à empresa o direito de processar o Sr. Musk e forçá-lo a concluir o negócio ou pagá-lo, desde que o financiamento da dívida com o qual ele concordou permaneça intacto. Aquisições forçadas já aconteceram antes: em 2001, a Tyson Foods tentou apoiar após a aquisição do frigorífico IBP, que a Tyson teve que concluir a aquisição,