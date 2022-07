Por que os especialistas em barganhas dizem que você pode querer ignorá-lo

Só porque algo está errado no Prime Day não significa que é o melhor negócio que você verá em qualquer lugar, ou mesmo durante todo o ano.

Claro, a Amazon oferecerá os melhores preços em seus próprios dispositivos, como Kindle, Fire TV Streamer e Private Label Roupas. Por exemplo, a gigante do comércio eletrônico já está anunciando uma Fire TV de 24 polegadas para Apenas $ 90quase metade do preço de varejo, enquanto outras ofertas iniciais incluem até 55% de desconto na segunda geração do Echo Show, Kindle Paperwhite e Eero Mesh Wi-Fi.

Tenha em mente que alguns itens serão reduzidos ainda mais no futuro. Os preços de colchões e móveis de área externa provavelmente cairão no Dia do Trabalho, os brinquedos cairão ainda mais na Black Friday e na Cyber ​​Monday, e as TVs geralmente atingem seu preço mais baixo antes do domingo do Super Bowl.

Até a Amazon está olhando além do Prime Day com um arquivo O segundo evento de vendas está programado para começar no outono.