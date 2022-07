Marte, taxas de natalidade, mas não no Twitter: Elon Musk cativa imperadores de Sun Valley

(Reuters) – Duas fontes que participaram da conferência disseram à Reuters que Elon Musk evitou discutir o fracasso do acordo com o Twitter enquanto se dirigia a uma audiência de imperadores no sábado em Sun Valley.

As fontes disseram que Musk passou a maior parte do tempo em uma ampla entrevista falando sobre colonizar Marte e exaltando as vantagens de aumentar as taxas de natalidade na Terra. Musk, CEO da Tesla Inc (TSLA.O) A empresa de foguetes Space X há muito defende a criação de uma civilização no Planeta Vermelho.

Musk disse no início desta semana que fará tudo ao seu alcance para ajudar no que chamou de “crise da subpopulação”, depois que uma reportagem da mídia disse que ele tinha gêmeos com um CEO sênior de sua startup Neuralink. Consulte Mais informação

Ele falou sobre como as taxas de natalidade são baixas nos países ricos, um tópico que ele explorou extensivamente no Twitter.

O empresário bilionário subiu ao palco na Allen & Co Sun Valley Conference, um encontro anual de executivos de mídia e tecnologia em Idaho, menos de 24 horas depois de anunciar o término de seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter Inc. (TWTR.N).

A entrevista foi conduzida por Sam Altman, CEO da OpenAI, uma empresa de pesquisa de inteligência artificial fundada por Musk e várias outras empresas.

A chegada de Musk à conferência Allen & Co Sun Valley provocou um abalo no evento não registrado desta semana, com manchetes geralmente acontecendo fora dos olhos curiosos da mídia.

“Parece um caos absoluto”, disse um alto funcionário da mídia, que falou sob condição de anonimato antes da entrevista. “O homem faz suas próprias regras… eu odeio ser Twitter, onde você tem que levar esse cara a sério.”

O Sun Valley geralmente é coberto como uma versão esportiva do Met Gala, com paparazzi chegando capturando os magnatas da mídia vestidos de lã e jornalistas servindo almoços energéticos no Konditorei Café da propriedade.

Um proeminente mediador de Hollywood esperava na sexta-feira que a entrevista de Musk revivesse a atmosfera bem estabelecida e cerebral da convenção deste ano.

Horas depois, os advogados de Musk entregaram uma carta de oito páginas ao Twitter, dizendo que ele pretendia cancelar o acordo para adquirir a rede social. O documento, arquivado na Securities and Exchange Commission, alegou que o Twitter não respondeu a repetidos pedidos de informação nos últimos dois meses, ou obteve seu consentimento antes de tomar medidas que afetariam seus negócios, como a demissão de dois executivos importantes. . Consulte Mais informação

Até aquele momento, as conversas nos círculos da mídia se concentravam na reavaliação de Wall Street do negócio de streaming na esteira da Netflix Inc. (NFLX.O) Perdas de assinantes.

Um executivo de mídia digital disse que Hollywood, que geralmente é isolada de recessões, de repente ficou preocupada com como a economia em queda afetará seu investimento multibilionário em serviços de streaming.

“Pela primeira vez, as pessoas estão percebendo que a economia está realmente afetando o negócio de entretenimento, porque a inflação afeta a disrupção”, disse o executivo de mídia digital, observando que os assinantes estão deixando o serviço. “As pessoas agora estão dizendo: ‘Uau, as pessoas realmente vão pagar por três dessas coisas?'” “

Após o anúncio de Musk, um dos CEOs apontou para o elefante na sala, e os comentários de sábado podem ser desconfortáveis ​​para dois participantes da conferência: o CEO do Twitter Parag Agrawal e o diretor financeiro Ned Segal.

Uma das mensagens públicas recentes de Musk para Agrawal veio na forma de um tweet de emoji de bolha em resposta à defesa do CEO do Twitter de como a empresa contabiliza bots de spam. Consulte Mais informação

