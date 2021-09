sYossel Brand, um ator de Hollywood que se tornou um comentarista freelance, rompeu sua formação de esquerda e descreveu as acusações de que a campanha do ex-presidente Donald Trump foi conivente com a Rússia como uma “conspiração democrática”.

Brand, que é do Reino Unido, postou um Vídeo Em seu canal no YouTube em 23 de setembro, em resposta a um comentário sobre a recente acusação do grande júri contra a investigação do Conselheiro Especial John Durham sobre as origens e a conduta da investigação na Rússia.

“Fico pasmo, pasmo, pasmo e pasmo com esta revelação de que Russiagate foi uma conspiração democrata”, disse Brand.

Brand disse que a ampla aceitação das denúncias de um canal eletrônico secreto entre a Trump Company e o Alpha Bank da Rússia na campanha do final de 2016 entre a mídia não indicava uma sociedade que tivesse uma relação saudável com a verdade. A marca estava reagindo especificamente à menção disso Postagem no blog Escrito pelo jornalista Glenn Greenwald.

Uma acusação devolvida por um grande júri neste mês acusa Michael Sussman, um ex-advogado do escritório de advocacia Perkins Coe, de ter falado falsamente ao advogado-chefe do FBI que ele não estava representando nenhum cliente quando agia em nome de um executivo de tecnologia e na campanha de Hillary Clinton durante uma reunião de setembro de 2016. Ele contém informações sobre o suposto contato com o Alfa Bank e Trump.

Sussman Inocente acusado de mentir para o FBI na sexta-feira, com advogados insistindo que ele nunca disse que não tinha agentes e o representou Apenas o executivo de tecnologia Na reunião há cinco anos.

O FBI investigou as descobertas de um pequeno grupo de cientistas da computação ligando o império de negócios de Trump ao banco ligado ao Kremlin em Moscou, mas não foi capaz de encontrar evidências para apoiá-los, o inspetor geral do Departamento de Justiça. relatado no final de 2019. Alfa Bank Ele também negou essas acusações.

Depois de encerrar uma investigação de alto perfil no primeiro semestre de 2019, a equipe do Conselheiro Especial Robert Mueller não conseguiu encontrar uma conspiração criminosa entre a campanha vitoriosa de Trump e a Rússia, mas a ideia de coordenação com o Kremlin Nunca desaparece. Agora, quase dois anos e meio depois, Durham está encerrando uma investigação criminal sobre as origens e a conduta da investigação russa.

“Lembro-me de ser visto como uma questão crucial. Foi discutido de uma forma como se fosse apenas uma verdade absoluta”, disse Brand. Além da frustração, porque você começa a se perguntar e perguntar sobre outras coisas que podem não ser verdade. Uma vez que você percebe que as pessoas criam certos fatos a fim de atingir certos fins e objetivos, a ideia de que você pode ser capaz de confiar na integridade deles desaparece visivelmente. ”

“Isso em si é um problema grande o suficiente para ser alarmante, mas o que mais está implícito?” ele adicionou. “Suponho que o que penso está me sugerindo – indica que tudo é uma espécie de construção. Todas as informações que são publicadas e apresentadas não são confiáveis. A função principal é criar uma situação em que as pessoas não perguntem ou perguntem e sejam de acordo com os decretos e ideias que convêm aos poderosos, e a verdade é simplesmente perdida e não tem nada a ver com conveniência. ”

Brand, que disse não apoiar Trump, concluiu que ambas as partes “não têm valor para pessoas comuns como você e eu e nunca terão até que a relação entre governo, mídia, grande tecnologia e grandes negócios seja devidamente investigada, mesmo que haja alguma regulamentação real, até que haja um compromisso com a autenticidade, a verdade e uma mente aberta. ”

