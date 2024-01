A psiquiatria paliativa deve ser considerada para anorexia?

Poucos dias depois, quando ela não estava prestes a morrer, Naomi anunciou que iria para casa – e o hospital respondeu colocando-a sob cuidados de saúde mental por 72 horas. Os médicos obtiveram então o que o Colorado chama de certificação de curto prazo, que exige, por ordem judicial, que Naomi seja detida e tratada, no seu estado, até atingir o que os médicos determinaram ser 80% do seu “peso corporal ideal”. No Colorado, como na maioria dos estados, uma paciente pode ser tratada contra a sua vontade se estiver mentalmente doente e incapaz de tomar decisões informadas. Naquele dia, Naomi foi transferida para um programa residencial no Eating Recovery Center (ERC) em Denver.

“Estou com tanta raiva, estou com tanta raiva”, disse Naomi em outra mensagem de vídeo, com a voz monótona e calma. “Você foi completamente desrespeitoso. E ele me traiu.” Naomi sentiu sua mente diminuir – era tão lenta, tão frouxa – mas descobriu que conseguia pensar em linha reta. Ela pode pensar. Então, por que os médicos alegaram o contrário? Até então, ela já havia entrado e saído de hospitais, enfermarias psiquiátricas e programas de transtornos alimentares, incluindo o ERC, mais vezes do que conseguia se lembrar. Seria realmente tão irracional presumir que tentar o mesmo tratamento pela centésima vez seria inútil?

Quando era adolescente, Naomi pensou que os programas de tratamento poderiam salvá-la. Ela fazia refeições supervisionadas e participava de sessões de terapia de grupo, onde os pacientes discutiam, entre outras coisas, as origens e possíveis funções psicológicas de seus transtornos alimentares. Às vezes, Naomi contava a história de como ela parou de comer porque pensou que isso a tornaria uma nadadora mais rápida. Ou aquela sobre como ela queria ser especial, como se seu irmão mais velho fosse especial porque era muito inteligente. Outras vezes, ela contava a história do dia em que seu avô morreu e toda a família foi comer em um restaurante. Naomi ficou enojada ao ver todos nutrirem seus corpos com algo físico, como comida, quando deveriam estar mergulhados na dor. Anos mais tarde, era difícil saber se alguma dessas histórias de origem tinha importância. A cada internação, Naomi engordava. A cada vez, o peso extra parecia insuportável e ela o perdeu logo após sair do hospital.

Ao longo dos anos, Naomi achou difícil ser “compatível” com o tratamento padrão. Ela se recusou a participar de sessões de grupo. Ou ela se retirou durante o tratamento, que considerou infantil e sem sentido. Ela às vezes mexia nas linhas intravenosas, porque era horrível ver aqueles sacos plásticos cheios de calorias líquidas sendo esvaziados em seu corpo. Durante algumas internações, Naomi se forçou a ganhar peso para poder sair do hospital. Outras vezes, fui contra o conselho médico. Mais tarde, Naomi começou a comer compulsivamente e a purgar. Ela pedia licença depois de comer e ia para o quintal vomitar em sacos plásticos que jogava no quintal dos vizinhos, para que ninguém a visse. Ela vomitou e vomitou até que o ácido estomacal queimou o esmalte do dente e ela teve que gastar US$ 22 mil para substituí-lo.

Entre programas de tratamento e tratamento de emergência, Naomi, 18 anos, foi para a faculdade. Ela queria estudar psicologia, mas tudo o que conseguia fazer era exercitar-se durante horas por dia depois de comer quase qualquer coisa, talvez uma maçã. Em seu último ano, ela abandonou a escola. Mais tarde, ela encontrou empregos nos quais estava interessada – como auxiliar de enfermagem certificada, realizando avaliações de saúde domiciliares, e como coordenadora de pacientes hospitalares – mas muitas vezes eram interrompidas por outra internação médica.