A melhor dieta de 2024 é um estilo alimentar apoiado pela ciência

Pelo sétimo ano consecutivo, o estilo de alimentação mediterrâneo foi eleito a melhor dieta geral, segundo o jornal britânico “Daily Mail”. Avaliações de 2024 Conforme relatado pelo US News & World Report na quarta-feira.

A dieta mediterrânea também ficou em primeiro lugar nas categorias de dieta mais fácil de seguir, melhor dieta familiar, melhor dieta saudável, melhor dieta para diabetes, ossos e articulações e alimentação saudável para o coração, disse o relatório.

Uma visão geral de uma ampla variedade de alimentos crus saudáveis ​​para uma dieta mediterrânea flexível. A composição inclui salmão, peito de frango, atum em lata, bife, frutas, vegetais, nozes, sementes, laticínios, azeite, ovos e legumes. Estudo diz que esta dieta combinada com exercícios reduz a perigosa gordura da barriga e muito mais

o Dieta DASH (Métodos dietéticos para parar a pressão alta) ficou em segundo lugar na categoria de melhor dieta, com Dieta MENTE DASH (Intervenção Mediterrânea para Atrasar a Neurodegeneração) ocupa o terceiro lugar na lista de 30 dietas. Todas as três dietas principais são baseadas em vegetais, com foco em frutas, vegetais, grãos integrais, feijões e sementes.

O comitê de premiação composto por 43 especialistas em nutrição avaliou Dieta vegetariana Pela primeira vez, ficou em terceiro lugar nas melhores dietas vegetarianas. Outras dietas recentemente avaliadas para 2024 incluíram Dieta Dukan (28 das 30 melhores dietas gerais); o Dieta Herbalife (29 de 30 dietas); o HMR (Recursos de Gestão de Saúde) (21 de 30 dietas) e sua marca irmã Plano de perfil (19 de 30 dietas); E a Planta forte (anteriormente Engine 2) Diet, que ficou em 15º lugar na categoria Melhor Dieta Geral.

“O mundo da dieta e da nutrição pode ser esmagador e cheio de desinformação e alegações de saúde imprecisas”, disse Gretel Schuyler, editora-chefe de saúde do US News & World Report, por e-mail.

“É por isso que o US News faz o trabalho braçal para seus usuários, reunindo informações de especialistas médicos e de nutrição reconhecidos nacionalmente para identificar dietas que chegam ao topo em termos de completude nutricional, facilidade de seguimento e promoção de um estilo de vida saudável a longo prazo”.

Estudos descobriram que a dieta mediterrânea pode reduzir o risco de câncer Diabetes, Rico em gordura, Demência, perda de memória, depressão E câncer de mama. Um plano alimentar, que é mais uma técnica alimentar do que uma dieta restritiva, também tem sido associado Ossos mais fortesa Saúde do coração E Vida longa.

A dieta apresenta culinária vegetariana simples, com a maior parte de cada refeição focada em frutas, vegetais, grãos integrais, feijões e sementes, com algumas nozes e grande ênfase no azeite extra-virgem. Outras gorduras além do azeite, como a manteiga, raramente são consumidas, ou nunca, e o açúcar e os alimentos refinados são reservados para ocasiões especiais.

A carne vermelha é usada com moderação, geralmente apenas para dar sabor ao prato. É incentivado o consumo de peixes oleosos saudáveis, cheios de ácidos graxos ômega-3, enquanto os ovos, laticínios e aves são consumidos em porções muito menores do que na dieta ocidental tradicional.

los_angela/iStockphoto/Getty Images A dieta mediterrânea é caracterizada por uma culinária vegetariana simples, com a maioria das refeições focada em frutas, vegetais, grãos integrais, feijões e sementes, e algumas nozes.

As interações sociais durante as refeições e os exercícios são uma pedra angular do estilo mediterrâneo de alimentação. As mudanças no estilo de vida que fazem parte da dieta incluem comer com amigos e familiares, socializar durante as refeições, comer conscientemente os alimentos favoritos e praticar movimentos e exercícios conscientes.

O último lugar na lista das 30 melhores dietas holísticas foi para Dieta de alimentos crusO relatório, que recomenda a ingestão de alimentos que não tenham sido “cozidos, processados, colocados em micro-ondas, irradiados, geneticamente modificados ou expostos a pesticidas ou herbicidas”, afirma o relatório.

Embora esses atributos possam parecer saudáveis, a dieta é nutricionalmente excessivamente restritiva e pode ser insegura para algumas pessoas, de acordo com o US News & World Report. Na verdade, cozinhar certos alimentos “permite maior variedade e aumenta a ingestão”. proteína “E outros nutrientes essenciais”, disse a Dra. Vanita Rahman, médica de medicina interna e diretora clínica do Barnard Medical Center em Washington, D.C.

“A maneira mais segura e saudável de desfrutar de alimentos crus é consumir alimentos integrais. Dieta vegetariana “É rico em frutas e vegetais crus, lentilhas cozidas, feijões, grãos e vegetais”, disse Rahman na avaliação do site.

Popularidade Dieta ceto Ele ficou em 25º lugar na classificação geral, mas ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Perda Rápida de Peso, segundo o relatório. No entanto, os especialistas dizem que a dieta, que exige a limitação de carboidratos a cerca de 20 por dia, é muito restritiva para ser seguida por muito tempo.

“Vejo muitas pessoas fazendo dieta cetônica quando querem perder peso e depois parando quando não conseguem mais. É difícil seguir essa dieta e muitas pessoas não estão realmente seguindo uma dieta cetônica”, disse a nutricionista e palestrante Amanda Sauceda.”Mas eles têm baixo teor de carboidratos.” Na avaliação No site US News & World Report.

O relatório indicou que pessoas que sofrem de doenças cardíacas, hepáticas e renais e certos tipos de câncer não deveriam seguir esta dieta. Crianças que não foram orientadas por um médico a perder peso, mulheres grávidas e atletas de alto desempenho também não devem seguir a dieta cetônica.

a Revisão 2023 Estudos levantaram preocupações de que permanecer na dieta cetônica por mais de dois anos possa causar declínio cognitivo, deficiências nutricionais, pedras nos rins, doenças cardíacas e perda muscular.