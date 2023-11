A propagação de uma misteriosa doença canina nos Estados Unidos. Veterinários dizem que é perigoso

Os donos de cães podem tomar medidas para manter seus animais de estimação saudáveis.

Uma doença misteriosa está se espalhando entre cães nos Estados Unidos. de acordo com CBS, centenas de animais de estimação foram afetados pela doença respiratória mortal em mais de 10 estados. A doença misteriosa é descrita como uma “doença respiratória infecciosa atípica”, disse o Departamento de Agricultura do Oregon em um comunicado à imprensa.

Só no Oregon, os veterinários relataram mais de 200 casos da doença desde meados de agosto. Outros casos foram relatados no Colorado, Illinois e New Hampshire.

“Com base na epidemiologia dos casos relatados neste momento, os casos parecem compartilhar uma etiologia viral, mas os testes de diagnóstico respiratório comuns foram em grande parte negativos”, disse o Dr. Ryan Schulz, veterinário do Oregon, à American Veterinary Medical Association.

disse o Dr. David P. Needle, patologista do Laboratório de Diagnóstico Veterinário de New Hampshire e professor clínico associado da Universidade de New Hampshire. CNN Os cães infectados com a doença misteriosa apresentaram sinais semelhantes aos das doenças respiratórias superiores, mas não apresentaram resultados positivos para doenças respiratórias comuns.

“As mortes não parecem ser uma grande parte da síndrome que estamos investigando, com raros animais desenvolvendo pneumonia grave e às vezes fatal após uma doença crônica mais longa”, disse o Dr. Needle à mídia. “Achamos que isso pode representar uma infecção secundária.”

“Se o que identificamos é um patógeno, é provável que as bactérias sejam bactérias adaptadas ao hospedeiro, com uma longa história de colonização de cães”, disse o Dr. Needle. Um “evento evolutivo”, como uma mutação espontânea ou a obtenção de um gene de uma fonte diferente, pode fazer com que as bactérias se tornem virulentas, disse ele.

Os donos de cães podem tomar medidas para manter seus animais de estimação saudáveis.

“Surtos periódicos do complexo de doenças respiratórias infecciosas (CIRDC) podem ocorrer em uma população de cães”, diz o site da Associação Médica Veterinária de Oregon. “Pelo menos nove bactérias e vírus diferentes foram associados como causas do CIRDC, que é transmitido por gotículas respiratórias. .” “respiratório”.

“A infecção por mais de um agente bacteriano ou viral é comum. Os sintomas incluem tosse, espirros, secreção nasal e/ou ocular e letargia. Se o seu cão apresentar esses sintomas, entre em contato com o seu veterinário”, disse a associação.

Passos a seguir para manter os cães saudáveis:

– Reduzir o contacto com um grande número de cães desconhecidos.

– Reduza o contato com cães doentes. Se o seu cachorro parecer doente, é melhor mantê-lo afastado.

– Evite recipientes de água compartilhados

– Mantenha os cães doentes em casa e procure atendimento veterinário.