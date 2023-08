Alibaba e outras ações chinesas sobem novamente. Por que os ganhos a longo prazo podem ser mais difíceis?

As ações listadas nos EUA da gigante do comércio eletrônico Alibaba (cópia da bolsa: BABA) subiram 0,7% nas negociações pré-mercado de terça-feira, depois que as ações subiram 2,7% na segunda-feira. Foi uma história semelhante para a rival JD.com (JD), que subiu 1,2% no pré-mercado após um salto de 2,6% na segunda-feira, e também para a fabricante de veículos elétricos Nio (NIO).

As ações chinesas subiram na terça-feira pelo segundo dia depois que Pequim iniciou medidas de estímulo que impulsionaram os mercados de capitais. Embora os ganhos a curto prazo para a Alibaba e outros sejam bem-vindos, eles não superam a tristeza a longo prazo que rodeia a economia chinesa.

